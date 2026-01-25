W najbliższą niedzielę Szczecin stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na mieszkańców czeka mnóstwo atrakcji – od zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich, przez koncerty i konsultacje medyczne, aż po wyjątkowe licytacje z udziałem lokalnych władz i znanych sportowców.

/ Wojciech Olkuśnik / East News

W Szczecinie podczas 34. Finału WOŚP odbędą się koncerty, zwiedzanie zamku, konsultacje medyczne i liczne licytacje.

Na aukcjach można zdobyć m.in. mecz tenisowy z prezydentem miasta i Marcinem Matkowskim oraz pamiątki filmowe.

Wydarzenia zaplanowano w wielu miejscach, m.in. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, szpitalu klinicznym i na Zamku Książąt Pomorskich.

Szczecin gra z WOŚP - atrakcje dla każdego

W niedzielę, 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów. Wydarzenia zaplanowano w kilku lokalizacjach, a organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie.

CZYTAJ TEŻ: Tak wygląda 34. Finał WOŚP na żywo! RMF FM w centrum wydarzeń

Koncerty, biegi i licytacje

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni stanie się głównym miejscem spotkań. To tam odbędą się koncerty, licytacje oraz bieg "Policz się z Cukrzycą". Początek wydarzeń zaplanowano na godzinę 12:00. Wśród licytacji pojawią się wyjątkowe przedmioty i wydarzenia, takie jak deblowy mecz tenisowy z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem i tenisistą Marcinem Matkowskim.

Konsultacje medyczne i pokazy w szpitalu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM przygotował konsultacje medyczne dla dzieci i dorosłych, pokazy pierwszej pomocy oraz własne licytacje. Wśród nich znalazły się m.in. scenariusz filmu "Furioza" oraz koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem. Szpital podkreśla, że sprzęt zakupiony przez WOŚP jest nieodłącznym elementem codziennej pracy i ratowania życia najmłodszych pacjentów.

Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i iluminacje

Na Zamku Książąt Pomorskich na uczestników czekają koncerty, wystawy oraz możliwość zwiedzania z przewodnikiem, w tym nowo otwartego Skrzydła Północnego. Zwiedzanie nie wymaga biletu - wystarczy wrzucić dowolny datek do puszki WOŚP. O godzinie 20:00 na dużym dziedzińcu zamku odbędzie się tradycyjne "Światełko do nieba" w formie pokazu iluminacji.

Aukcje z udziałem lokalnych władz

Wśród wyjątkowych aukcji znalazły się m.in. spacer z psami i kawą z wojewodą, artystyczna pamiątka z EXPO 2025 w Osace od marszałka województwa oraz oryginalny scenariusz filmu "Różyczka 2" i plakat serialu "Heweliusz" z podpisami twórców, wystawione przez prezydenta miasta.

Wsparcie dla wolontariuszy

W dniu finału Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki będzie otwarty dla wolontariuszy WOŚP, którzy będą mogli tam odpocząć i się ogrzać. Organizatorzy podkreślają, że zaangażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji co roku przekłada się na rekordowe wyniki zbiórek.