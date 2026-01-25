Po godzinie 21 w niedzielę na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgromadzono już ponad 105 milionów złotych! Po podliczeniu datków zebranych do puszek, a także zakończeniu wszystkich aukcji internetowych, które nadal trwają, fundacja poda pełną kwotę zebraną podczas 34. Finału WOŚP.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Krzysztof Ćwik / PAP

Do tej pory podczas 34. finału WOŚP zebrano ponad 105 mln zł na leczenie dzieci.

W całej Polsce i za granicą odbywały się koncerty, aukcje i wydarzenia towarzyszące.

Wolontariusze kwestowali na ulicach, a darczyńcy nadal mogą wspierać akcję także online.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Kwota zbiórki rośnie - Polacy pomagają dzieciom

Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać już ponad 105 milionów złotych. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

CZYTAJ TEŻ: 34. Finał WOŚP. Tak wyglądało światełko do nieba!



Wolontariusze na ulicach i wirtualne puszki

W akcję zaangażowały się tysiące wolontariuszy w Polsce i za granicą. Rozpoznawalne czerwone serduszka WOŚP można spotkać niemal w każdym mieście. Datki trafiają nie tylko do tradycyjnych puszek, ale także do wirtualnych e-skarbonek. W internecie trwa kilkadziesiąt tysięcy aukcji, z których dochód również zasili konto Orkiestry.

Atrakcje w miastach: koncerty, licytacje i sport

W wielu miastach Polski przygotowano liczne wydarzenia towarzyszące. W Szczecinie kwestę zorganizowano m.in. na Zamku Książąt Pomorskich, gdzie można było zwiedzać wystawy, skorzystać ze strefy zdrowia i uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy. W Trójmieście działało dziewięć sztabów, a w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbywały się koncerty, biegi oraz warsztaty rodzinne.

We Wrocławiu dwa tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze w 11 sztabach, a na Rynku odbywały się koncerty i występy artystyczne. W Poznaniu zorganizowano marszobieg "Policz się z cukrzycą", a w Krakowie kwestowało ponad 2,3 tysiąca wolontariuszy, w tym znane osoby i lokalni aktywiści.



Miasteczko WOŚP i pomoc dla najmłodszych

Centralnym punktem wydarzeń jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Od rana można było tu odwiedzać miasteczko WOŚP, gdzie czekają liczne atrakcje - od diabelskiego młyna, przez naukę pierwszej pomocy, po bezpłatne badania i konsultacje medyczne. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty oraz imprezy wspierające Orkiestrę.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny łączy Polaków we wspólnym celu - pomocy najmłodszym pacjentom. Zbiórka trwa przez cały dzień, a ostateczna kwota zostanie podana po zakończeniu finału.

Ile do tej pory zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Przez ponad trzy dekady swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła środki, które trwale zmieniły oblicze polskiej medycyny. W ciągu 33 dotychczasowych Finałów fundacja zebrała łącznie ponad 2,5 miliarda złotych (dokładnie 2 583 870 594 PLN). Kwota ta, po uwzględnieniu wskaźników inflacji, realnie przekracza wartość 3,7 miliarda złotych.

Największe wpływy z pojedynczych zbiórek odnotowano w ostatnich latach:

33. Finał (2025): blisko 290 mln PLN na onkologię i hematologię dziecięcą.

32. Finał (2024): ponad 281 mln PLN na leczenie płuc po pandemii.

31. Finał (2023): ponad 243 mln PLN na walkę z sepsą.

Zebrane fundusze pozwoliły na zakup ponad 71 500 nowoczesnych urządzeń, co sprawia, że obecnie co piąty sprzęt medyczny w polskich szpitalach został ufundowany przez darczyńców WOŚP. Oprócz corocznych Finałów, fundacja skutecznie pozyskuje środki z 1,5% podatku dochodowego, które przeznacza m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych oraz wyposażenie oddziałów psychiatrii dla najmłodszych.

W ciągu ponad trzech dekad WOŚP osiągnęła wyniki, które realnie zmieniły polską medycynę:

Ponad 2 miliardy złotych - tyle łącznie zebrano podczas wszystkich Finałów.

71 500 nowoczesnych urządzeń - tyle sprzętu trafiło do szpitali w całym kraju.

Realny wpływ - szacuje się, że co piąty sprzęt medyczny w polskich placówkach pochodzi właśnie od Orkiestry.

Fundacja działa przez cały rok, prowadząc osiem stałych programów medycznych i edukacyjnych (np. powszechne badania słuchu u noworodków czy naukę pierwszej pomocy w szkołach). WOŚP reaguje też w sytuacjach kryzysowych - fundacja aktywnie pomagała w walce z pandemią COVID-19, wspierała ofiary powodzi, a ostatnio przekazała miliony złotych na pomoc medyczną dla Ukrainy.