Po godzinie 21 w niedzielę na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgromadzono już ponad 105 milionów złotych! Po podliczeniu datków zebranych do puszek, a także zakończeniu wszystkich aukcji internetowych, które nadal trwają, fundacja poda pełną kwotę zebraną podczas 34. Finału WOŚP.
- Do tej pory podczas 34. finału WOŚP zebrano ponad 105 mln zł na leczenie dzieci.
- W całej Polsce i za granicą odbywały się koncerty, aukcje i wydarzenia towarzyszące.
- Wolontariusze kwestowali na ulicach, a darczyńcy nadal mogą wspierać akcję także online.
- Więcej najnowszych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać już ponad 105 milionów złotych. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
CZYTAJ TEŻ: 34. Finał WOŚP. Tak wyglądało światełko do nieba!
W akcję zaangażowały się tysiące wolontariuszy w Polsce i za granicą. Rozpoznawalne czerwone serduszka WOŚP można spotkać niemal w każdym mieście. Datki trafiają nie tylko do tradycyjnych puszek, ale także do wirtualnych e-skarbonek. W internecie trwa kilkadziesiąt tysięcy aukcji, z których dochód również zasili konto Orkiestry.
W wielu miastach Polski przygotowano liczne wydarzenia towarzyszące. W Szczecinie kwestę zorganizowano m.in. na Zamku Książąt Pomorskich, gdzie można było zwiedzać wystawy, skorzystać ze strefy zdrowia i uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy. W Trójmieście działało dziewięć sztabów, a w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbywały się koncerty, biegi oraz warsztaty rodzinne.
We Wrocławiu dwa tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze w 11 sztabach, a na Rynku odbywały się koncerty i występy artystyczne. W Poznaniu zorganizowano marszobieg "Policz się z cukrzycą", a w Krakowie kwestowało ponad 2,3 tysiąca wolontariuszy, w tym znane osoby i lokalni aktywiści.
Centralnym punktem wydarzeń jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Od rana można było tu odwiedzać miasteczko WOŚP, gdzie czekają liczne atrakcje - od diabelskiego młyna, przez naukę pierwszej pomocy, po bezpłatne badania i konsultacje medyczne. W całej Polsce i za granicą odbywają się koncerty oraz imprezy wspierające Orkiestrę.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny łączy Polaków we wspólnym celu - pomocy najmłodszym pacjentom. Zbiórka trwa przez cały dzień, a ostateczna kwota zostanie podana po zakończeniu finału.
Przez ponad trzy dekady swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgromadziła środki, które trwale zmieniły oblicze polskiej medycyny. W ciągu 33 dotychczasowych Finałów fundacja zebrała łącznie ponad 2,5 miliarda złotych (dokładnie 2 583 870 594 PLN). Kwota ta, po uwzględnieniu wskaźników inflacji, realnie przekracza wartość 3,7 miliarda złotych.
Największe wpływy z pojedynczych zbiórek odnotowano w ostatnich latach:
- 33. Finał (2025): blisko 290 mln PLN na onkologię i hematologię dziecięcą.
- 32. Finał (2024): ponad 281 mln PLN na leczenie płuc po pandemii.
- 31. Finał (2023): ponad 243 mln PLN na walkę z sepsą.
Zebrane fundusze pozwoliły na zakup ponad 71 500 nowoczesnych urządzeń, co sprawia, że obecnie co piąty sprzęt medyczny w polskich szpitalach został ufundowany przez darczyńców WOŚP. Oprócz corocznych Finałów, fundacja skutecznie pozyskuje środki z 1,5% podatku dochodowego, które przeznacza m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych oraz wyposażenie oddziałów psychiatrii dla najmłodszych.
W ciągu ponad trzech dekad WOŚP osiągnęła wyniki, które realnie zmieniły polską medycynę:
- Ponad 2 miliardy złotych - tyle łącznie zebrano podczas wszystkich Finałów.
- 71 500 nowoczesnych urządzeń - tyle sprzętu trafiło do szpitali w całym kraju.
- Realny wpływ - szacuje się, że co piąty sprzęt medyczny w polskich placówkach pochodzi właśnie od Orkiestry.
Fundacja działa przez cały rok, prowadząc osiem stałych programów medycznych i edukacyjnych (np. powszechne badania słuchu u noworodków czy naukę pierwszej pomocy w szkołach). WOŚP reaguje też w sytuacjach kryzysowych - fundacja aktywnie pomagała w walce z pandemią COVID-19, wspierała ofiary powodzi, a ostatnio przekazała miliony złotych na pomoc medyczną dla Ukrainy.