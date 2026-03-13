Cztery kolejne osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i handlem narkotykami zostały zatrzymane przez śląskich policjantów. W sprawie zarzuty usłyszało już ponad 40 osób.

Cztery kolejne osoby związane z gangiem zajmującym się produkcją i wprowadzaniem do obrotu dużych ilości narkotyków zatrzymali policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z komendy wojewódzkiej w Katowicach - to mężczyźni w wieku od 28 do 50 lat.

W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli gotówkę w łącznej kwocie prawie 56 tys. zł oraz narkotyki.

Setki kilogramów narkotyków w obrocie

Według ustaleń śledczych, zatrzymani w latach 2019-2020 uczestniczyli w obrocie ponad 100 kg amfetaminy, 20 kg mefedronu i 60 kg marihuany. Z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło zarobku. W trakcie śledztwa zabezpieczono już 100 kg narkotyków i wykryto kilka miejsc ich produkcji.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wszyscy zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju, a dwóch z nich musiało wpłacić poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa grozi im do 15 lat więzienia.



Śledztwo prowadzone jest od 2023 roku. Dotychczas zarzuty usłyszało 41 osób.