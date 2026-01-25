25 stycznia na łódzkie ulice wyjechały zabytkowe tramwaje i autobusy, które zapewnią mieszkańcom wygodny dojazd na wydarzenia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze będą mogli dodatkowo bezpłatnie korzystać z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

/ Tomasz Gzell / PAP

25 stycznia w Łodzi uruchomione zostały specjalne linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane przez zabytkowe pojazdy.

Wolontariusze WOŚP będą mogli bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami ŁKA.

Specjalne linie będą kursować od godz. 13:00 do 21:00 co 20 minut.

Zabytkowe pojazdy na trasach WOŚP

Z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulice Łodzi wyjadą zarówno zabytkowe, jak i najnowsze pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Specjalne linie tramwajowe i autobusowe zapewnią szybki dojazd do najważniejszych wydarzeń orkiestrowych. Tramwaje będą kursować na linii 341 z krańcówki Widzew-Augustów do dworca Łódź Żabieniec co 20 minut. Wśród pojazdów pojawią się m.in. historyczne wagony Konstal 5N oraz imprezowy wagon MPK Łódź.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oglądaj NA ŻYWO

Specjalne linie autobusowe i tramwajowe

Autobusowa linia 342 połączy plac Mikulskiego z ul. Zachodnią/Limanowskiego, a jej obsługę zapewnią kultowe modele Ikarus, Volvo oraz Jelcze. Linie 341 i 342 będą kursować wyznaczonymi trasami, umożliwiając mieszkańcom wygodny dojazd na wydarzenia WOŚP. Wszystkie specjalne linie będą dostępne tylko w niedzielę, 25 stycznia, w godzinach od 13:00 do 21:00, z częstotliwością co 20 minut.

Bezpłatne przejazdy dla wolontariuszy WOŚP

W dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze będą mogli bezpłatnie korzystać z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Warunkiem jest posiadanie ważnego identyfikatora wolontariusza 34. Finału WOŚP. W województwie łódzkim jeden z największych sztabów działać będzie w Manufakturze, gdzie kwestować będzie około 700 wolontariuszy.



34. Finał WOŚP w Łodzi

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na sprawną komunikację miejską oraz wsparcie wolontariuszy podczas licznych wydarzeń zaplanowanych na ten dzień.