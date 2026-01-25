Około 900 osób wzięło udział w 13. Biegu Wielkich Serc w Krakowie. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wzdłuż Wisły, a cały dochód z wydarzenia został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie przyciągnęło zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę i charytatywny cel biegu. Na miejscu biegu był reporter RMF FM Paweł Konieczny.
Około 900 osób stanęło na starcie 13. Biegu Wielkich Serc, który odbył się w Krakowie. Trasa o długości 5 kilometrów prowadziła malowniczymi bulwarami wzdłuż Wisły. Wydarzenie miało nie tylko sportowy, ale przede wszystkim charytatywny charakter - cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Uczestnicy podkreślali, że bieg to doskonała okazja, by połączyć aktywność fizyczną z pomocą potrzebującym.
- mówił jeden z biegaczy w rozmowie z reporferem RMF FM Pawłem Koniecznym po dotarciu na metę. Wiele osób zwracało uwagę na wyjątkową atmosferę i wsparcie kibiców, które dodawało energii na trasie.
Mimo zimowych warunków, uczestnicy nie kryli zadowolenia z udziału w wydarzeniu. Zmęczona, ale szczęśliwa. Super przygotowana trasa - podkreśliła jedna z biegaczek. Wielu uczestników deklarowało chęć startu w kolejnych edycjach, doceniając zarówno organizację, jak i szczytny cel biegu.
Bieg Wielkich Serc to już tradycja w Krakowie, która co roku przyciąga setki osób gotowych połączyć sport z pomocą innym. Tegoroczna edycja ponownie udowodniła, że mieszkańcy miasta chętnie angażują się w inicjatywy wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.