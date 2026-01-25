Około 900 osób wzięło udział w 13. Biegu Wielkich Serc w Krakowie. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wzdłuż Wisły, a cały dochód z wydarzenia został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie przyciągnęło zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę i charytatywny cel biegu. Na miejscu biegu był reporter RMF FM Paweł Konieczny.

zdj. ilustracyjne / Wiktor Dąbkowski / PAP

Tłumy na starcie i wyjątkowa atmosfera

Około 900 osób stanęło na starcie 13. Biegu Wielkich Serc, który odbył się w Krakowie. Trasa o długości 5 kilometrów prowadziła malowniczymi bulwarami wzdłuż Wisły. Wydarzenie miało nie tylko sportowy, ale przede wszystkim charytatywny charakter - cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Uczestnicy podkreślali, że bieg to doskonała okazja, by połączyć aktywność fizyczną z pomocą potrzebującym.

Cytat Fajnie jest wyjść, pobiegać, pościgać się. Jest to zorganizowane. Łatwiej tak szybciej biegać niż na treningach, więc fajnie, że ten bieg zorganizowany co roku już od wielu lat.

- mówił jeden z biegaczy w rozmowie z reporferem RMF FM Pawłem Koniecznym po dotarciu na metę. Wiele osób zwracało uwagę na wyjątkową atmosferę i wsparcie kibiców, które dodawało energii na trasie.

Bieg w szczytnym celu

Mimo zimowych warunków, uczestnicy nie kryli zadowolenia z udziału w wydarzeniu. Zmęczona, ale szczęśliwa. Super przygotowana trasa - podkreśliła jedna z biegaczek. Wielu uczestników deklarowało chęć startu w kolejnych edycjach, doceniając zarówno organizację, jak i szczytny cel biegu.

Bieg Wielkich Serc to już tradycja w Krakowie, która co roku przyciąga setki osób gotowych połączyć sport z pomocą innym. Tegoroczna edycja ponownie udowodniła, że mieszkańcy miasta chętnie angażują się w inicjatywy wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.