Już wkrótce 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a wśród niezwykłych aukcji znalazły się jedyne w swoim rodzaju, ręcznie robione buty RMF FM. To niepowtarzalna okazja, by zdobyć wyjątkową pamiątkę i wesprzeć leczenie najmłodszych pacjentów.

Wyjątkowa aukcja na rzecz WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 34. gra dla najmłodszych! Tegoroczny finał odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Jak co roku, nieodłącznym elementem finału są internetowe aukcje, na których można zdobyć prawdziwe perełki.

Buty, jakich nie ma nikt inny

Jako radio RMF FM dołączamy do akcji, przekazując na aukcję coś absolutnie wyjątkowego - żółto-niebieskie, skórzane, ręcznie robione buty z logo RMF FM. To jedyny taki egzemplarz na świecie, stworzony specjalnie z okazji 35. urodzin stacji przez projektanta butów Majka Novaka, prywatnie fana radia. Rozmiar butów to 41, a długość wkładki wynosi 28,5 cm.

Historia tych niezwykłych butów dostępna jest na stronie RMF FM, gdzie można poznać kulisy ich powstania oraz dowiedzieć się więcej o projektancie i inspiracji, która stała za tym projektem.

Jak wziąć udział w licytacji?

Aukcje WOŚP prowadzone są online - każdy może dołączyć i powalczyć o unikatowe przedmioty. Do każdej aukcji dołączony jest certyfikat potwierdzający autentyczność przekazanego przedmiotu. To nie tylko szansa na zdobycie wyjątkowej pamiątki, ale przede wszystkim realna pomoc dla najmłodszych pacjentów.

Organizatorzy przypominają, że przedmioty nieodebrane do końca czerwca 2026 roku zostaną wystawione ponownie podczas kolejnych finałów. To dodatkowa motywacja, by nie zwlekać z odbiorem wylicytowanych rzeczy!

Wielkie serca, wielka pomoc

Fundacja WOŚP tradycyjnie dziękuje wszystkim darczyńcom i partnerom, którzy przekazali przedmioty na aukcje. Każda licytacja to nie tylko szansa na zdobycie unikatowego gadżetu, ale przede wszystkim wsparcie dla dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki medycznej.

Nie zwlekaj - weź udział w licytacji, pomóż dzieciom i zdobądź coś naprawdę wyjątkowego!

LICYTACJĘ ZNAJDZIESZ POD TYM LINKIEM