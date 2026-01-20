Złote korki i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III czy prezydent Francji Emmanuel Macron - to właśnie wystawił premier Donald Tusk na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra na rzecz gastroenterologii dziecięcej pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". 34. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia. Zwycięzca, który wylicytuje korki oraz spotkanie z premierem, będzie mógł zrealizować wizytę w KPRM do 31 stycznia 2027 roku.

34. Finał WOŚP zagra 25 stycznia

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, a jego celem jest zbiórka na gastroenterologię dziecięcą. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jak informuje fundacja, to realne wsparcie dla około 1,2-1,5 miliona dzieci, które cierpią na schorzenia gastroenterologiczne.

WOŚP już teraz można wspierać przez kanały elektroniczne. Tradycyjna zbiórka uliczna z tekturowymi puszkami odbędzie się natomiast właśnie w najbliższą niedzielę.

Niepisaną tradycją WOŚP są aukcje internetowe, na które różne ciekawe przedmioty, a także propozycje aktywności, wystawiają znane osoby: artyści, sportowcy, ale nie tylko. Na razie hitem jest aukcja Igi Świątek, która wystawiła swoją rakietę z historycznego Wimbledonu 2025 - opatrzoną jej podpisem - oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju. Aktualna cena (stan na 20 stycznia) to 105 250,00 zł. WOŚP wspiera również wielu polityków - w tym szef rządu Donald Tusk.

Premier też gra z WOŚP

"Weź udział w aukcji i wylicytuj złote korki - wyjątkową pamiątkę Premiera Donalda Tuska. Zwycięzca aukcji spotka się z Premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron. Zachęcamy do licytacji! Do końca świata i jeden dzień dłużej!" - piszą organizatorzy (pis. oryg).

Kwota, jaką na ten moment osiąga aukcja premiera, to 104 999,00 zł.