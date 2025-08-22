W Toruniu zapalił się dach nowo budowanej komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej. Na miejscu jest kilka zastępów straży.

Pożar nowo powstającej komendy PSP w Toruniu / KW PSP Toruń / Państwowa Straż Pożarna

Jak przekazał RMF FM st. kpt. Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze około godziny 13:00.

Paliło się poddasze i dach nowo powstającej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przy ul. Prostej 32.

Pierwsze informacje mówiły o dwóch osobach poszkodowanych, ale po przebadaniu przez medyków okazało się, że żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Spaleniu uległa część wyposażenia budynku, choć jak zaznaczył Baniecki, niewielka, przez wzgląd na fakt, że obiekt dopiero powstaje.

W szczytowym momencie na miejscu działało dziewięć zastępów straży pożarnej. Teraz jest ich tam sześć. Trwa dogaszanie.