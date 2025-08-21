Kilkaset osób zostało ewakuowanych z hali odlotów lotniska w Lizbonie po tym, jak w jednym z lokali gastronomicznych wybuchł pożar. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Sytuacja została szybko opanowana przez służby ratunkowe.

Pożar na lotnisku w Lizbonie. Setki ewakuowanych pasażerów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Alarm w hali odlotów

W czwartek po południu na lotnisku im. Humberto Delgado w Lizbonie doszło do niebezpiecznego incydentu. W jednej z restauracji typu fast food, zlokalizowanej na pierwszym piętrze portu, pojawił się ogień.

Jak informują portugalskie media, w wyniku pożaru "kilkaset osób musiało opuścić na kilkadziesiąt minut halę odlotów z powodu dużej ilości dymu".

Szybka reakcja służb

Na miejscu natychmiast pojawiły się trzy jednostki straży pożarnej oraz dwie karetki pogotowia. Akcja gaśnicza przebiegła sprawnie, a ogień został szybko opanowany.