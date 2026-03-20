Polskie miasta sukcesywnie powiększają obszary leśne. Największy wzrost odnotował Wrocław, a Zielona Góra pozostaje liderem pod względem udziału lasów w powierzchni miasta – wynika z najnowszego raportu.

Wbrew powszechnym obawom o "wypychanie" zieleni przez nowe inwestycje, polskie miasta notują stały wzrost powierzchni lasów. Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat to właśnie Wrocław osiągnął rekordowy przyrost - aż o 807 hektarów, co oznacza wzrost aż o 54 procent. W 2020 roku miasto dysponowało ok. 1,5 tys. hektarami lasów, natomiast w 2025 roku ta liczba zbliżyła się do 2,3 tys. hektarów.

Poznań również może pochwalić się znaczącym wzrostem - powierzchnia lasów zwiększyła się tam o około 500 hektarów (15 proc.), a Kraków o 250 hektarów (18 proc.). Co istotne, "wzrosty te nastąpiły bez zmian granic administracyjnych miast", jak podkreślają autorzy raportu.

Zielona Góra - zielony lider Polski

Największy udział powierzchni leśnej w stosunku do całkowitej powierzchni miasta niezmiennie utrzymuje Zielona Góra. Lasy stanowią tam aż 55 procent obszaru miasta, co czyni je bezkonkurencyjnym liderem w Polsce. Na drugim miejscu plasują się Katowice z wynikiem 42 procent. Pomimo przemysłowej przeszłości, Katowice dziś należą do najbardziej zielonych miast w kraju.

Ponad 20-procentowy udział lasów odnotowują także takie miasta jak Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn i Kielce. Średni poziom zalesienia, wynoszący kilkanaście procent, charakteryzuje Białystok, Gdańsk, Szczecin, Lublin i Opole. Na przeciwnym biegunie znajdują się Łódź, Rzeszów i Gorzów Wielkopolski, gdzie udział terenów leśnych nie przekracza 10 procent - głównie ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne.

Warszawa - zielone kliny w wielkim mieście

Stolica Polski, mimo dynamicznego rozwoju i gęstej zabudowy, również zwiększa powierzchnię lasów. W ostatnich pięciu latach przybyło tu 13 hektarów zieleni leśnej, dzięki czemu obecnie Warszawa dysponuje niemal 8 tysiącami hektarów lasów. Na szczególną uwagę zasługują tzw. kliny zieleni, które przecinają dzielnice takie jak Wawer, Bielany czy Ursynów. Obecnie udział lasów w powierzchni Warszawy wynosi 15 procent.