Sok z brzozy to prawdziwy eliksir zdrowia. Wiosna to wyjątkowy czas w polskich lasach – właśnie wtedy brzozy zaczynają "płakać" oskołą. Sok z brzozy, nazywany także wodą brzozową, jest pozyskiwany w marcu i kwietniu. Dowiedz się, jak prawidłowo pozyskiwać sok z brzozy, jakie korzyści niesie dla organizmu i kto powinien zachować ostrożność przy jego spożyciu.

Sok z brzozy – wiosenny hit na zdrowie! Sprawdź, jak go zebrać i kto powinien uważać

Najlepszy czas na zbiór soku z brzozy to marzec i kwiecień, zanim pojawią się liście.

Sok z brzozy zawiera witaminy C i B, magnez, wapń, potas i żelazo.

Oskoła wzmacnia odporność, wspiera serce, pomaga przy anemii i chorobach układu pokarmowego.

Przechowuj sok w lodówce maksymalnie 4 dni, pij na surowo - nie podgrzewaj.

Wiosenny rytuał: zbiór soku z brzozy

Wczesna wiosna, gdy śniegi topnieją, a nocami wciąż pojawiają się przymrozki, to najlepszy moment na zbiór oskoły - soku z brzozy. Ten przezroczysty płyn, uznawany za naturalny eliksir zdrowia, od wieków stosowany był przez naszych przodków zarówno jako napój, jak i środek leczniczy. W ostatnich latach, wraz z modą na naturalne rozwiązania, sok z brzozy zyskał miano zdrowego izotoniku i alternatywy dla słodzonych napojów.

Trzeba wyczuć odpowiedni moment, jak śniegi topnieją. W zeszłym roku był to luty, w tym roku mieliśmy długą zimę, więc czekałem, aż zrobi się cieplej i sprawdzałem, czy leci woda - mówi RMF FM Franciszek Romanowski, doświadczony zbieracz oskoły z okolic Olsztyna.

Jak pozyskuje się sok z brzozy?

Proces zbioru soku z brzozy jest prosty, ale wymaga wyczucia i troski o drzewo. Kluczowe jest wybranie odpowiedniej brzozy - najlepiej rosnącej z dala od dróg i zanieczyszczeń, o średnicy co najmniej 20 cm. Na wysokości 30-50 cm od ziemi wykonuje się otwór o głębokości 2-3 cm i średnicy 8-10 mm. W otwór wprowadza się plastikową rurkę, której drugi koniec trafia do butelki lub baniaka. W ciągu kilku godzin można uzyskać nawet 2-3 litry soku z jednego drzewa.

Równie ważne jest, by po zakończeniu zbioru odpowiednio zabezpieczyć drzewo - otwór należy zatkać drewnianym kołkiem i posmarować maścią ogrodniczą lub woskiem pszczelim, by zapobiec infekcjom.

Kiedy sok z brzozy jest najlepszy?

Optymalny czas na zbiór to okres, gdy temperatura w dzień sięga 5-8 stopni Celsjusza, a nocą występują jeszcze przymrozki. Zbiór należy zakończyć przed pojawieniem się pierwszych liści - wtedy sok staje się mętny, kwaśny i traci swoje walory zdrowotne.

Warto pamiętać, że zbiór soku z brzozy w lasach państwowych wymaga zgody leśniczego. Samowolne nacinanie drzew grozi mandatem do 500 zł. Na własnej działce można pozyskiwać oskołę bez przeszkód.

Właściwości soku z brzozy - naturalny izotonik

Sok z brzozy, nazywany także oskołą, to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera:

witaminę C,

magnez,

wapń,

potas,

żelazo,

witaminy z grupy B.

Od wieków stosowany był nie tylko profilaktycznie, ale także w walce z różnymi schorzeniami. Świeży sok można przechowywać w lodówce do 4 dni - później traci swoje właściwości i nie nadaje się do spożycia.

Oskoła działa jak naturalny izotonik, dostarczając organizmowi cennych mikroelementów i minerałów. Regularne spożywanie tego napoju:

wzmacnia odporność,

wspomaga walkę z anemią,

reguluje pracę serca i układu krwionośnego,

łagodzi objawy wrzodów,

wspomaga leczenie rwy kulszowej.

W medycynie ludowej sok z brzozy uważano nawet za środek zapobiegający nowotworom.

Dla kogo sok z brzozy? Kto powinien uważać?

Mimo licznych korzyści zdrowotnych, nie każdy może sięgać po sok z brzozy. Osoby uczulone na pyłek brzozy, z nadwrażliwością skórną, niewydolnością układu moczowego oraz cierpiące na obrzęki związane z chorobami serca i nerek powinny unikać spożywania tego napoju. Przed wprowadzeniem oskoły do diety warto skonsultować się z lekarzem.

Jak pić sok z brzozy, by zachować jego właściwości?

Aby w pełni wykorzystać dobroczynne działanie soku z brzozy, należy go spożywać na surowo - podgrzewanie niszczy cenne składniki odżywcze.

Zaleca się pić oskołę trzy razy dziennie po kieliszku przez 2-3 tygodnie. W trakcie kuracji warto ograniczyć używki takie jak alkohol, kawa, mocna herbata, papierosy czy słodycze, by wspomóc proces oczyszczania organizmu.

Sok z brzozy w kosmetyce - naturalny tonik i "dzikie kosmetyki"

Oskoła znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w pielęgnacji. Stosowana jako tonik, pomaga w zamykaniu porów i przywracaniu skórze rześkiego kolorytu.

Wiosna to także doskonały czas na zbiór pączków brzozy, pokrzywy czy leszczyny, które mogą być używane do przemywania skóry trądzikowej i tłustej. Świeże rośliny, zebrane własnoręcznie, mają najwięcej wartości odżywczych i nie wymagają sterylizacji.

Pokrzywa, kolejna roślina często wykorzystywana wiosną, zawiera magnez, żelazo, potas oraz wiele witamin. Oczyszcza organizm i wzmacnia go po zimie. Można z niej przygotować napary, soki czy koktajle, które wspomogą regenerację i poprawią samopoczucie.