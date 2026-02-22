Portal timeout opublikował ranking najbardziej zielonych miast na naszej planecie. Oceniano je pod względem jakości powietrza, udziału terenów zielonych i dostępności parków dla mieszkańców. Na tej postawie wytypowano zwycięzcę - stolicę jednego z europejskich państw, która zdeklasowała konkurencję.

Poznaj najbardziej zielone miasta świata – Oslo na szczycie / Shutterstock

Eksperci tworzący ranking najbardziej zielonych miast na świecie w zestawieniu uwzględnili jakość powietrza, procentowy udział terenów zielonych oraz dostępność parków i skwerów dla mieszkańców.

W ten sposób Oslo zdobyło aż 77,3 na 100 możliwych punktów, zostawiając w tyle pozostałe miasta - zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

To nie przypadek - norweska stolica od lat inwestuje w ekologię i innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe. Dziś efekty tych działań są widoczne na każdym kroku.

Oslo - zielone przestrzenie w zasięgu ręki

Aż 95 procent mieszkańców Oslo mieszka w odległości zaledwie 300 metrów od najbliższego terenu zielonego! To wynik, którym nie może się pochwalić żadna inna światowa metropolia. Miasto wprowadziło rewolucyjną inicjatywę "pocket parks", dzięki której stare parkingi i zaniedbane skwery zostały zamienione w pełne zieleni miejsca do odpoczynku i rekreacji.

Oslo jest również pionierem w ochronie miejskich ekosystemów. To tutaj powstała pierwsza na świecie "pszczela autostrada" - specjalny szlak, który wspiera populację pszczół i innych zapylaczy. Dzięki temu miasto tętni życiem nie tylko ludzkim, ale i przyrodniczym.

Skandynawska natura na wyciągnięcie ręki

To, co wyróżnia Oslo na tle innych miast, to bliskość dzikiej natury. W bezpośrednim sąsiedztwie stolicy znajduje się rozległy las Oslomarka oraz malownicze jezioro Sognsvann, otoczone siecią szlaków spacerowych. Wystarczy 20 minut metrem, by z centrum miasta znaleźć się w samym sercu przyrody - z dala od miejskiego zgiełku, wśród śpiewu ptaków i zapachu lasu.

Europa dominuje w rankingu zielonych miast

Oslo nie jest jedyną europejską metropolią, która znalazła się w czołówce zestawienia. Drugie miejsce zajęło Wilno (72,3 pkt), a tuż za nim uplasowały się Helsinki (60,3 pkt). W pierwszej dziesiątce aż siedem pozycji przypadło europejskim miastom, co pokazuje, że Stary Kontynent wyznacza światowe trendy w dbaniu o jakość życia i środowisko.

Top 10 najbardziej zielonych miast świata:

1. **Oslo, Norwegia**

2. **Wilno, Litwa**

3. **Helsinki, Finlandia**

4. **Wiedeń, Austria**

5. **Canberra, Australia**

6. **Sydney, Australia**

7. **Sztokholm, Szwecja**

8. **Singapur**

9. **Reading, Wielka Brytania**

10. **Monachium, Niemcy**

Zielona przyszłość miast

Eksperci są zgodni: obfitość terenów zielonych jest dziś równie ważna jak rozwinięta sieć transportowa czy szeroka oferta kulturalna. Mieszkańcy dużych miast coraz częściej oczekują nie tylko wygody, ale i możliwości codziennego kontaktu z naturą.

Oslo pokazuje, że zieleń to nie tylko dekoracja, ale kluczowy element miejskiego ekosystemu - wpływający na zdrowie, samopoczucie i jakość życia mieszkańców.