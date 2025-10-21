Jeden z najpopularniejszych banków w Polsce Bank Millenium opublikował komunikat, w którym przestrzega swoich klientów przed cyberprzestępcami. Oszuści czyhają na klientów tego banku. W tym celu, korzystając z fałszywych aplikacji i wiadomości SMS, podszywają się pod bank, by wyłudzić pieniądze. Millenium zaapelował o zachowanie ostrożności i czujność.

Bank Millenium ostrzega klientów przed oszustami (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Bank Millennium alarmuje swoich klientów o nowej fali oszustw internetowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości, w których podszywają się pod bank i zachęcają do pobrania spreparowanej aplikacji, rzekomo w celu aktualizacji oprogramowania.

W komunikatach oszustów pojawiają się groźby utraty dostępu do konta lub aplikacji.

Oszuści nakłaniają do kliknięcia w przesłany link oraz do weryfikacji karty płatniczej przez NFC - wymagając zbliżenia karty do telefonu i podania kodu PIN. W ten sposób zdobywają dane potrzebne do przeprowadzenia nieautoryzowanych transakcji.

Bank podkreśla, że prawdziwe aplikacje bankowe nie wymagają podawania PIN-u do karty ani zbliżania jej do telefonu. Bank nigdy nie wysyła linków do aktualizacji aplikacji - oprogramowanie należy pobierać wyłącznie z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play.

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, Bank Millennium apeluje o natychmiastowy kontakt z infolinią.

Bank w zamieszczonym komunikacie zwraca uwagę klientów na metodę cyberoszustów.

Nowa metoda oszustów. Bank Millenium ostrzega klientów

Polega ona na tym, że rozsyłają do klientów banku linki do spreparowanej aplikacji, najczęściej informując o "konieczności aktualizacji oprogramowania". W wiadomościach, które otrzymują klienci a które w praktyce jest zastawioną na nich pułapką, pojawiają się groźby utraty dostępu do konta czy aplikacji. Niekiedy użytkownik banku taką informację może otrzymać także drogą mailową.

Bank uczula, że z oszustwem mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy klient jest poproszony o kliknięcie w przesłany link, a następnie zweryfikowanie karty, z której korzysta za pomocą NFC. W rzeczywistości oznacza to konieczność zbliżenia karty do telefonu oraz podania kodu PIN, co otwiera drogę oszustom do poznania danych klienta, a tym samym przeprowadzenie nieautoryzowanych transakcji.

"Prawdziwe aplikacje bankowe nie wymagają podawania kodu PIN do karty ani zbliżania jej do telefonu. Bank nigdy nie wysyła do klientów wiadomości z linkiem do aktualizacji aplikacji. Zaleca się pobieranie oprogramowania wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak Google Play" - uczula bank.

Bank Millennium apeluje do klientów, by za każdym razem, gdy otrzymają wiadomość, które wzbudza podejrzenia natychmiast skontaktować się z infolinią.