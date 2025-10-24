Były komendant Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, pułkownik Łukasz B., z prokuratorskimi zarzutami. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, oficer jest podejrzany o oszustwo i potwierdzeń nieprawdy w dokumentach.

Pułkownik WOT z zarzutami / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Oficer miał wyłudzić pieniądze z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, chodzi o ponad 30,5 tys. zł z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".

Z ustaleń śledczych wynika, że oficer wprowadził w błąd władze gminy Wyśmierzyce (woj. mazowieckie), co do miejsca zamieszkania i sytuacji bytowej uczestnika programu. Były to warunki uzyskania pieniędzy.

Prokuratura uznała, że doszło do pozornych usług asystencji wobec osoby, która nie spełniała wymogów programu pomocowego.

Pułkownik Łukasz B. nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ma policyjny dozór i musiał zapłacić 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Śledztwo obejmuje także inne osoby - w tym przedstawicieli samorządu Wyśmierzyc.

Kolejne postępowanie

Dodatkowo Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi postępowanie dotyczące "czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych i innych pełniących służbę w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu".

Mowa tu o przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, a także udzielania korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Czyny te zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie uruchomiono 5 stycznia 2023 roku, czyli już ponad 2,5 roku temu i w dalszym ciągu jest ono w fazie in rem. Oznacza to, że nikomu nie postawiono zarzutów. Nie wiadomo, kiedy postępowanie może się zakończyć. Z uwagi na obszerność materiału dowodowego i zaplanowane czynności procesowe brak jest obecnie możliwości precyzyjnego wskazania daty zakończenia śledztwa - mówiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec.

Jak potwierdziła prokuratura, ta sprawa także dotyczy płk. Łukasza B.

Kim jest płk. Łukasz B.?

Łukasz B. to postać dość znana w Radomiu - jego kariera wojskowa nabrała dynamicznego przyspieszenia za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1. Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Od 2018 roku był związany z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu - pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

W latach 2020-2022 był zastępcą dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT. Od marca do końca 2023 roku był natomiast szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatnio pełnił funkcję komendanta Ośrodka Reprezentacyjnego WOT. W maju Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej, na czele z pułkownikiem, odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych. Kilka tygodni temu Łukasz B. odszedł na wojskową emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu