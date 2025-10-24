Ceny złota mogą przekroczyć 4900 dolarów (ok. 17851 zł) za uncję do końca 2026 roku - wynika z raportu ekonomistów Goldman Sachs. Eksperci wskazują na rosnące zainteresowanie złotem jako narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymujący się popyt ze strony banków centralnych i inwestorów instytucjonalnych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że cena złota może przekroczyć 4900 dolarów za uncję na koniec 2026 roku.

Obecnie notowania złota przekraczają 4100 dolarów za uncję.

Od września do ostatniego poniedziałku cena złota wzrosła o 26 procent.

Długoterminowi inwestorzy, w tym fundusze państwowe i emerytalne, planują zwiększyć zakupy złota.

JP Morgan prognozuje, że do końca 2026 roku średnia cena złota może wynieść 5055 dolarów za uncję.

"Uważamy, że strukturalne zakupy (złota - przyp. RMF FM) będą kontynuowane i nadal dostrzegamy ryzyko wzrostu naszej prognozy na poziomie 4900 dolarów na koniec 2026 roku ze względu na rosnące zainteresowanie złotem jako strategicznym narzędziem dywersyfikacji portfela" - przekazali w raporcie eksperci amerykańskiego banku.

Dodali, że wzrost notowań kontraktów na złoto będzie "wspierany przez utrzymujący się popyt banków centralnych i ponowny napływ inwestycji w związku z cięciami stóp procentowych FED (System Rezerwy Federalnej - przyp. RMF FM)". Przypomnieli również, że cena złota od września do ostatniego poniedziałku wzrosła o 26 proc., osiągając rekordowe 4378 dol. za uncję, po czym we wtorek spadła o 6 proc. do 4100 dolarów za uncję.

Również wielu długoterminowych inwestorów, w tym m.in. państwowe fundusze majątkowe, banki centralne i fundusze emerytalne, planuje zwiększyć zakupy złota jako strategicznego instrumentu dywersyfikacji portfela. "Inwestorzy ci zazwyczaj działają w oparciu o wielokwartalne cykle zatwierdzania i wieloletnie horyzonty, co implikuje ryzyko wzrostu dla naszej prognozy" - dodano.

JP Morgan jeszcze bardziej optymistycznie

Analitycy JP Morgan w swojej analizie podtrzymali z kolei prognozę, zgodnie z którą do czwartego kwartału 2026 r. ceny złota mogą osiągnąć średnio 5055 dolarów za uncję. Bank zaznaczył, że w prognozie założono, że popyt inwestorów i banku centralnego wyniosą średnio około 566 ton kwartalnie w 2026 r.



W czwartek późnym popołudniem ceny kontraktów terminowych na złoto wynosiły ok. 4150 dolarów za uncję. Cena tych kontraktów po raz pierwszy przekroczyła 4 tys. dolarów za uncję 7 października, 16 października ceny przebiły poziom 4200 dolarów.

Inwestorzy mogą być zadowoleni

Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB przypominał w ubiegłym tygodniu, że jeszcze na początku roku notowania kruszcu pozostawały poniżej 3 tys. dolarów, a przekroczenie 4 tys. dolarów wydawało się mało realne. Obecnie coraz częściej mówi się o możliwości dojścia do poziomu 5 tys. dol. za uncję. Złoto należy w tym roku do najlepiej radzących sobie aktywów inwestycyjnych, kilkukrotnie przewyższając zwroty z indeksu S&P 500. Stajniak zwrócił uwagę, że kruszec zajmuje czwarte miejsce wśród metali szlachetnych pod względem dynamiki wzrostu, ustępując jedynie platynie, srebru i palladowi.



Ekspert zaznaczył, że złoto jest nazywane bezpieczną przystanią i od początku tego roku zwrot z inwestycji w ten kruszec wynosi już ponad 60 proc., natomiast w ostatnich pięciu latach - ponad 120 proc.



W przeliczeniu na polską walutę kruszec ten również osiąga rekordowe poziomy, choć umocnienie złotego ogranicza skalę wzrostu. W 2025 r. cena tego metalu w złotych wzrosła o 42 proc., a w ciągu pięciu lat o niecałe 110 proc. Obecnie za uncję złota płaci się 4232 dolary, czyli ok. 15 443 zł.