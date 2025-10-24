Ceny złota mogą przekroczyć 4900 dolarów (ok. 17851 zł) za uncję do końca 2026 roku - wynika z raportu ekonomistów Goldman Sachs. Eksperci wskazują na rosnące zainteresowanie złotem jako narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymujący się popyt ze strony banków centralnych i inwestorów instytucjonalnych.
- Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że cena złota może przekroczyć 4900 dolarów za uncję na koniec 2026 roku.
- Obecnie notowania złota przekraczają 4100 dolarów za uncję.
- Od września do ostatniego poniedziałku cena złota wzrosła o 26 procent.
- Długoterminowi inwestorzy, w tym fundusze państwowe i emerytalne, planują zwiększyć zakupy złota.
- JP Morgan prognozuje, że do końca 2026 roku średnia cena złota może wynieść 5055 dolarów za uncję.
"Uważamy, że strukturalne zakupy (złota - przyp. RMF FM) będą kontynuowane i nadal dostrzegamy ryzyko wzrostu naszej prognozy na poziomie 4900 dolarów na koniec 2026 roku ze względu na rosnące zainteresowanie złotem jako strategicznym narzędziem dywersyfikacji portfela" - przekazali w raporcie eksperci amerykańskiego banku.
Dodali, że wzrost notowań kontraktów na złoto będzie "wspierany przez utrzymujący się popyt banków centralnych i ponowny napływ inwestycji w związku z cięciami stóp procentowych FED (System Rezerwy Federalnej - przyp. RMF FM)". Przypomnieli również, że cena złota od września do ostatniego poniedziałku wzrosła o 26 proc., osiągając rekordowe 4378 dol. za uncję, po czym we wtorek spadła o 6 proc. do 4100 dolarów za uncję.
Również wielu długoterminowych inwestorów, w tym m.in. państwowe fundusze majątkowe, banki centralne i fundusze emerytalne, planuje zwiększyć zakupy złota jako strategicznego instrumentu dywersyfikacji portfela. "Inwestorzy ci zazwyczaj działają w oparciu o wielokwartalne cykle zatwierdzania i wieloletnie horyzonty, co implikuje ryzyko wzrostu dla naszej prognozy" - dodano.
Analitycy JP Morgan w swojej analizie podtrzymali z kolei prognozę, zgodnie z którą do czwartego kwartału 2026 r. ceny złota mogą osiągnąć średnio 5055 dolarów za uncję. Bank zaznaczył, że w prognozie założono, że popyt inwestorów i banku centralnego wyniosą średnio około 566 ton kwartalnie w 2026 r.
W czwartek późnym popołudniem ceny kontraktów terminowych na złoto wynosiły ok. 4150 dolarów za uncję. Cena tych kontraktów po raz pierwszy przekroczyła 4 tys. dolarów za uncję 7 października, 16 października ceny przebiły poziom 4200 dolarów.
Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB przypominał w ubiegłym tygodniu, że jeszcze na początku roku notowania kruszcu pozostawały poniżej 3 tys. dolarów, a przekroczenie 4 tys. dolarów wydawało się mało realne. Obecnie coraz częściej mówi się o możliwości dojścia do poziomu 5 tys. dol. za uncję. Złoto należy w tym roku do najlepiej radzących sobie aktywów inwestycyjnych, kilkukrotnie przewyższając zwroty z indeksu S&P 500. Stajniak zwrócił uwagę, że kruszec zajmuje czwarte miejsce wśród metali szlachetnych pod względem dynamiki wzrostu, ustępując jedynie platynie, srebru i palladowi.
Ekspert zaznaczył, że złoto jest nazywane bezpieczną przystanią i od początku tego roku zwrot z inwestycji w ten kruszec wynosi już ponad 60 proc., natomiast w ostatnich pięciu latach - ponad 120 proc.
W przeliczeniu na polską walutę kruszec ten również osiąga rekordowe poziomy, choć umocnienie złotego ogranicza skalę wzrostu. W 2025 r. cena tego metalu w złotych wzrosła o 42 proc., a w ciągu pięciu lat o niecałe 110 proc. Obecnie za uncję złota płaci się 4232 dolary, czyli ok. 15 443 zł.