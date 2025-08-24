Tragiczny wypadek na autostradzie A2 w miejscowości Tarnawa Rzepińska (woj. lubuskie). W nocy ciężarówka staranowała biletomat w Punkcie Poboru Opłat, kierowca nie żyje.
Do wypadku doszło w nocy. Kierowca ciężarówki z niewyjaśnionych przyczyn staranował biletomat, później pojazd się przewrócił i zapalił.
"Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
Na miejscu interweniowali strażacy z PSP Sulęcin, OSP Torzym, OSP Gądków Wlk. i OSP Boczów.
Autostrada A2 w kierunku Poznania była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy - od węzła Rzepin drogą DK92 do węzła Torzym.
