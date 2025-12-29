Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pracuje nad głowicami biologicznymi i chemicznymi dla rakiet balistycznych dalekiego zasięgu - poinformował emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła wojskowe.

Jak podają źródła portalu Iran International, Siły Powietrzno-Kosmiczne IRGC pracują nad niekonwencjonalnymi głowicami bojowymi do pocisków balistycznych. Jednocześnie przenoszą wyrzutnie pocisków do wschodnich regionów Iranu.

Źródła portalu podały, że działania te zintensyfikowano w ostatnich miesiącach w związku z rosnącymi obawami Teheranu przed bezpośrednią konfrontacją z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

W tle spotkaniu Netanjahu z Trumpem

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył w poniedziałek na Florydę, aby spotkać się z prezydentem USA. Jak pisze portal, szef izraelskiego rządu planuje poinformować Donalda Trumpa o opcjach potencjalnych przyszłych ataków na Iran. Pojawiają się obawy, że Teheran odbudowuje zakłady produkujące pociski balistyczne i naprawia systemy obrony powietrznej uszkodzone podczas krótkiej wojny w czerwcu.

Według źródeł Iran International programy te są w dużej mierze realizowane pod nadzorem Sił Powietrzno-Kosmicznych IRGC. Obejmują optymalizację pocisków balistycznych pod kątem przenoszenia broni chemicznej i biologicznej, a także unowocześnianie powiązanych systemów dowodzenia i kontroli.

Scenariusz konfliktu na dużą skalę

Jak podało jedno ze źródeł, Gwardia Rewolucyjna, przewidując scenariusze konfliktu na dużą skalę, buduje zdolności, które zdaniem decydentów Republiki Islamskiej, będą służyć jako "uzupełniający czynnik odstraszający" obok irańskiego programu rakiet konwencjonalnych.

Irańskie władze postrzegają potencjalne ataki ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych jako zagrożenie dla swojego istnienia i w razie konfliktu zamierzają znacznie zwiększyć koszty dla strony przeciwnej - mówi źródło Iran International.

Rozmówca dodał, że na najwyższych szczeblach decyzyjnych Republiki Islamskiej panuje przekonanie, że "użycie broni niekonwencjonalnej może być uzasadnione w sytuacjach zagrożenia egzystencjalnego".

"Drastyczna zmiana równowagi odstraszania na Bliskim Wschodzie"

Analitycy wojskowi poinformowali Iran International, że jeśli doniesienia te się potwierdzą, rozwój głowic chemicznych i biologicznych może drastycznie zmienić równowagę odstraszania w regionie i wywołać szerokie reakcje międzynarodowe.

Rozmieszczenie takiej broni spotkałoby się z powszechnym potępieniem na całym świecie i mogłoby utorować drogę dodatkowym sankcjom i wzmożonej presji na Teheran.

Iran konsekwentnie zaprzecza jakimkolwiek próbom pozyskania niekonwencjonalnej broni i deklaruje, że wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe.

W ostatnich latach Teheran systematycznie zwiększał zasięg, celność i różnorodność swoich rakiet balistycznych, a program ten stał się jednym z głównych źródeł obaw krajów zachodnich i państw regionu.