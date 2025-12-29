W sumie ponad 24 mln zł kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółki iGenius oraz International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida. Jak zaznaczono w komunikacie zamieszczonym na stronie UOKiK, zarzuty dotyczą prowadzenia zakazanych prawem systemów promocyjnych typu piramida, w których korzyści uzależnione są przede wszystkim od angażowania kolejnych osób, a nie sprzedaży lub konsumpcji produktów.
- Prezes UOKiK nałożył ponad 24 mln zł kary na spółki iGenius i International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida.
- iGenius otrzymał karę ponad 14,6 mln zł, a International Markets Live blisko 9,5 mln zł.
- Obie firmy są zarejestrowane w USA i prowadziły działalność edukacyjną online, oferując szkolenia z inwestowania i rynków finansowych.
Jak podał UOKiK w komunikacie, prezes urzędu Tomasz Chróstny nałożył karę w wysokości ponad 14,6 mln zł na iGenius oraz blisko 9,5 mln zł na International Markets Live. Obie spółki są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu urząd wystosował ostrzeżenia publiczne wobec obu podmiotów.
Według UOKiK-u firmy te deklarują działalność edukacyjną, ale ich model funkcjonowania spełnia określoną w przepisach definicję zabronionych systemów promocyjnych typu piramida, w których uczestnicy wynagradzani są głównie za rekrutację kolejnych osób, a nie za sprzedaż produktów. Systemy te są zakazane w Unii Europejskiej.
Decyzja wobec iGenius jest nieprawomocna, spółka może odwołać się od niej do sądu. Jak podał urząd, firma za pośrednictwem platformy internetowej oferuje szkolenia online z inwestowania przez internet. W zamian za jednorazową opłatę w wysokości od ok. 100 dol. do ok. 1500 dol. internauci otrzymują miesięczny dostęp do wybranych treści.
Jednocześnie są zachęcani, by dołączyć do programu partnerskiego promującego platformę, w którym po opłaceniu stałego abonamentu za dostęp do platformy, będą mogli otrzymać wynagrodzenie za rekrutowanie kolejnych członków. Wielu robiło to np. poprzez intensywne działania w mediach społecznościowych, zdaniem spółki niezgodnie z modelem biznesowym iGenius.
Według UOKiK-u w przekazach promotorów iGenius dominowała narracja, że dzięki platformie każdy może zostać milionerem i w mgnieniu oka zmienić swoje życie. Wyobraźnię nowych członków miały pobudzać zdjęcia epatujące bogactwem czy relacje z egzotycznych podróży.
Decyzja wobec spółki International Markets Live (obecnie Iyovia) jest prawomocna - wskazał urząd. Dodał, że firma 23 maja zaniechała stosowania niedozwolonej praktyki. Wcześniej sprzedawała online cyfrowe produkty i usługi edukacyjne z zakresu rynków finansowych, kryptowalut oraz e-commerce w ramach miesięcznych dostępów do pakietów zwanych akademiami.
W celu promocji swojej działalności firma prowadziła program partnerski. Aby do niego wejść, w momencie rejestracji należało zaakceptować warunki określone w umowie Niezależnego Przedsiębiorcy (Independent Business Owner, IBO), uiścić opłatę początkową oraz dokonywać comiesięcznych wpłat w tej samej wysokości. IBO otrzymywał prowizje w oparciu o skuteczną sprzedaż produktów i usług spółki dokonywaną osobiście lub przez partnerów, których zwerbował do struktury sprzedaży.
Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że korzyści z udziału w programie były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków, co świadczy o tym, że spółka prowadziła system promocyjny typu piramida - wskazał urząd.
"Mogłoby się wydawać, że projekty promocyjne typu piramida to relikt lat 90, jednak ich współczesne wersje zyskały w internecie nowe życie. Przybrały maski nowoczesności, profesjonalizmu i prestiżu. W miejsce obietnic cudownych inwestycji - promują dostęp do narzędzi tradingowych, algorytmów sztucznej inteligencji, szkoleń z inwestowania, kursów e-commerce czy pakietów edukacyjnych. Do tego współcześni 'faraonowie biznesu' umiejętnie wykorzystują media społecznościowe oraz influencerów pokazujących na swoich kanałach rzekomo królewskie życie. Dlatego regularnie tropimy, demaskujemy i eliminujemy tego typu działalność. Jednak uwaga! Nic nie zastąpi konsumenckiej czujności i zdrowego rozsądku" - zaznaczył cytowany w komunikacie Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.
W Polsce zakazane jest nie tylko założenie i prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida, ale również jego propagowanie. UOKiK na swojej stronie podpowiada, jak nie dać się wciągnąć do piramidy finansowej.
- Nie ufaj bezkrytycznie twórcom, że ich model biznesowy jest legalny. Zanim rozpoczniesz działalność marketingową, samodzielnie zweryfikuj projekt.
- Sprawdź, czy podmiot figuruje na listach ostrzeżeń UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
- Jeśli podmiotu nie ma na listach ostrzeżeń, nie trać czujności. Nieuczciwi przedsiębiorcy działają szybko, zmieniają nazwy lub tworzą nowe firmy.
- Zadawaj wnikliwe pytania. Jeśli ktoś mówi, że "negatywne myślenie blokuje sukces", uciekaj.
- Analizuj, za co płacisz. Jeśli główną wartością są treści "edukacyjne", oceń, czy faktycznie mają sens i są warte swojej ceny.
- Unikaj ofert, w których zarobki zależą od rekrutacji.
- Kieruj się zdrowym rozsądkiem! Nie wierz w szybki, łatwy zarobek. Zdjęcia na "Insta" to nie dowód sukcesu i bogactwa.