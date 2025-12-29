W sumie ponad 24 mln zł kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółki iGenius oraz International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida. Jak zaznaczono w komunikacie zamieszczonym na stronie UOKiK, zarzuty dotyczą prowadzenia zakazanych prawem systemów promocyjnych typu piramida, w których korzyści uzależnione są przede wszystkim od angażowania kolejnych osób, a nie sprzedaży lub konsumpcji produktów.

W sumie ponad 24 mln zł kary nalożył prezes UOKiK na spółki iGenius oraz International Markets Live (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock





Prezes UOKiK nałożył ponad 24 mln zł kary na spółki iGenius i International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida.

iGenius otrzymał karę ponad 14,6 mln zł, a International Markets Live blisko 9,5 mln zł.

Obie firmy są zarejestrowane w USA i prowadziły działalność edukacyjną online, oferując szkolenia z inwestowania i rynków finansowych.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Spółki zarejestrowane w USA

Jak podał UOKiK w komunikacie, prezes urzędu Tomasz Chróstny nałożył karę w wysokości ponad 14,6 mln zł na iGenius oraz blisko 9,5 mln zł na International Markets Live. Obie spółki są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu urząd wystosował ostrzeżenia publiczne wobec obu podmiotów.

Według UOKiK-u firmy te deklarują działalność edukacyjną, ale ich model funkcjonowania spełnia określoną w przepisach definicję zabronionych systemów promocyjnych typu piramida, w których uczestnicy wynagradzani są głównie za rekrutację kolejnych osób, a nie za sprzedaż produktów. Systemy te są zakazane w Unii Europejskiej.

1500 dolarów za szkolenia online

Decyzja wobec iGenius jest nieprawomocna, spółka może odwołać się od niej do sądu. Jak podał urząd, firma za pośrednictwem platformy internetowej oferuje szkolenia online z inwestowania przez internet. W zamian za jednorazową opłatę w wysokości od ok. 100 dol. do ok. 1500 dol. internauci otrzymują miesięczny dostęp do wybranych treści.

Jednocześnie są zachęcani, by dołączyć do programu partnerskiego promującego platformę, w którym po opłaceniu stałego abonamentu za dostęp do platformy, będą mogli otrzymać wynagrodzenie za rekrutowanie kolejnych członków. Wielu robiło to np. poprzez intensywne działania w mediach społecznościowych, zdaniem spółki niezgodnie z modelem biznesowym iGenius.

Według UOKiK-u w przekazach promotorów iGenius dominowała narracja, że dzięki platformie każdy może zostać milionerem i w mgnieniu oka zmienić swoje życie. Wyobraźnię nowych członków miały pobudzać zdjęcia epatujące bogactwem czy relacje z egzotycznych podróży.

Korzyści za wprowadzenie nowych członków

Decyzja wobec spółki International Markets Live (obecnie Iyovia) jest prawomocna - wskazał urząd. Dodał, że firma 23 maja zaniechała stosowania niedozwolonej praktyki. Wcześniej sprzedawała online cyfrowe produkty i usługi edukacyjne z zakresu rynków finansowych, kryptowalut oraz e-commerce w ramach miesięcznych dostępów do pakietów zwanych akademiami.

W celu promocji swojej działalności firma prowadziła program partnerski. Aby do niego wejść, w momencie rejestracji należało zaakceptować warunki określone w umowie Niezależnego Przedsiębiorcy (Independent Business Owner, IBO), uiścić opłatę początkową oraz dokonywać comiesięcznych wpłat w tej samej wysokości. IBO otrzymywał prowizje w oparciu o skuteczną sprzedaż produktów i usług spółki dokonywaną osobiście lub przez partnerów, których zwerbował do struktury sprzedaży.

Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że korzyści z udziału w programie były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków, co świadczy o tym, że spółka prowadziła system promocyjny typu piramida - wskazał urząd.

Relikt lat 90. powrócił w internetowej odsłonie

"Mogłoby się wydawać, że projekty promocyjne typu piramida to relikt lat 90, jednak ich współczesne wersje zyskały w internecie nowe życie. Przybrały maski nowoczesności, profesjonalizmu i prestiżu. W miejsce obietnic cudownych inwestycji - promują dostęp do narzędzi tradingowych, algorytmów sztucznej inteligencji, szkoleń z inwestowania, kursów e-commerce czy pakietów edukacyjnych. Do tego współcześni 'faraonowie biznesu' umiejętnie wykorzystują media społecznościowe oraz influencerów pokazujących na swoich kanałach rzekomo królewskie życie. Dlatego regularnie tropimy, demaskujemy i eliminujemy tego typu działalność. Jednak uwaga! Nic nie zastąpi konsumenckiej czujności i zdrowego rozsądku" - zaznaczył cytowany w komunikacie Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Jak nie paść ofiarą piramidy finansowej?

W Polsce zakazane jest nie tylko założenie i prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida, ale również jego propagowanie. UOKiK na swojej stronie podpowiada, jak nie dać się wciągnąć do piramidy finansowej.