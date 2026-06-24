Dwaj 8-latkowie trafili do szpitala po wypadku w gminie Potok Wielki na Lubelszczyźnie. Na chłopców przewrócił się zbiornik z wodą.

Zdj. ilustracyjne / Szymon Pulcyn / PAP

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Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim informuje, że wypadek miał miejsce we wtorek po godz. 19 na terenie gminy Potok Wielki.



Policjanci ustalili, że 8-letni chłopcy bawili się na podwórku i w pewnym momencie spadł na nich zbiornik na wodę typu mauzer. Jeden sam zdołał się spod niego wydostać, a drugiemu pomogły mama i babcia.

Obaj chłopcy trafili do szpitala w Lublinie. Policja nie ujawnia, w jakim są stanie.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Janów Lubelski / Policja

Policja apeluje do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na bawiące się dzieci.

Rozmawiajmy z nimi o różnych niebezpieczeństwach i mówmy gdzie powinni się bawić, aby było bezpiecznie - z dala od zbiorników, maszyn i urządzeń, które znajdują się na podwórkach - wylicza rzeczniczka policji w Janowie Lubelskim.