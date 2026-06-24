Miasto Kraków informuje o zaplanowanych na najbliższe miesiące naprawach torowisk na kilku odcinkach sieci tramwajowej. Nowoczesny tabor wymaga lepszej jakości infrastruktury - podkreślono w komunikacie.

Kraków: planowane remonty torowisk tramwajowych na kilku kluczowych odcinkach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Większość napraw zaplanowano na okres wakacyjny, gdy ruch w mieście jest mniejszy.

Obecnie prace trwają w Nowej Hucie. Kończy się tam przebudowa węzła "Kombinat". W najbliższych tygodniach kolejne rozpoczną się w centrum miasta oraz w południowych dzielnicach Krakowa - wskazano.

Do końca roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje przeprowadzić remonty następujących odcinków tras tramwajowych :

ul. Grzegórzecka (wyłączony z eksploatacji będzie odcinek pomiędzy węzłem Dietla/Starowiślna a Rondem Grzegórzeckim),

ul. Limanowskiego (wyłączony z eksploatacji będzie odcinek pomiędzy węzłem "Na Zjeździe" a estakadą Lipska/Wielicka),

(wyłączony z eksploatacji będzie odcinek pomiędzy węzłem "Na Zjeździe" a estakadą Lipska/Wielicka), ul. Nowosądecka/Wielicka (wyłączony z eksploatacji będzie odcinek od Bieżanowa do estakady Lipska/Wielicka oraz od Kurdwanowa do estakady Lipska/Wielicka),

ul. św. Gertrudy/Stradom (wyłączony z eksploatacji będzie odcinek pomiędzy węzłem "Stradom" a węzłem "Wanda").

ZDMK nie podaje jeszcze konkretnych dat modernizacji. Te mają pojawić się w oddzielnych komunikatach. Najdłuższy fragment torowiska będzie remontowany w ciągu ul. Grzegórzeckiej. Tam prace mają się zacząć jako pierwsze.

Od początku czerwca trwa już remont torowiska przy Teatrze Bagatela. W tym miejscu prace zakończą się jednak dopiero w 2027 r.

Łączna długość pojedynczych torów w Krakowie to 206 km. Po oddaniu nowej linii do Mistrzejowic przybędzie 9 kolejnych. Aby wydłużyć żywotność szyn, a także zmniejszyć hałas i drgania przejeżdżających tramwajów, potrzebne jest systematyczne szlifowanie szyn. Kraków chce kupić przeznaczone do tego urządzenie i jak poinformował magistrat, miejski przewoźnik dokonał już wyboru dwóch firm, z którymi będzie prowadził dialog konkurencyjny.