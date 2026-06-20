36-letni obywatel Gruzji Elnur A., który jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej w Lubelskiem został w sobotę aresztowany. Mężczyzna przed prokuratorem nie przyznał się do winy. Wniosek o aresztowanie Gruzina prokuratura argumentowała tym, że może się ukryć, uciec czy też mataczyć w sprawie.
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"Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował wobec podejrzanego 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy" - poinformowała w sobotę na portalu społecznościowym lubelska policja. Wniosek o aresztowanie Elnura A. prokuratura argumentowała tym, że mężczyzna może uciec i ukryć się, mataczyć w sprawie, a także grozi mu surowa kara. W przypadku zabójstwa - dożywotniego więzienia.