Od 30 czerwca podróżni korzystający z lotniska w Modlinie będą mogli odprawić się w nowym, tymczasowym terminalu pomocniczym. Inwestycja ma znacząco poprawić komfort i przepustowość portu, szczególnie w szczycie wakacyjnego ruchu.

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Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał, że nowa strefa terminalu przechodzi obecnie ostatnie testy i kontrole.

Już od najbliższego poniedziałku pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowej przestrzeni, która ma odciążyć główny terminal podczas największego natężenia ruchu.

„Tymczasowy terminal pomocniczy odciąży port w Modlinie w szczycie wakacyjnym. Liczba bramek wyjściowych do samolotów wzrosła dwukrotnie – do ośmiu. Pasażerowie będą mogli korzystać także z sześciu taśm do kontroli bezpieczeństwa bagażu” – podkreślił w komunikacie urząd marszałkowski.

Więcej miejsca i nowoczesne udogodnienia

Nowy terminal to nie tylko większa liczba bramek, ale także dodatkowe 1700 m kw. powierzchni oraz rozbudowana przestrzeń handlowo-usługowa.

Dodatkowe 1700 m kw. powierzchni, 4 nowe gate’y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwolą, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni - zaznaczył prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreślił z kolei, że inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lotniskiem.

Lotnisko w Modlinie obsłużyło od stycznia do maja tego roku ponad 1,4 mln pasażerów, a tylko w maju – ponad 400 tys. osób.

W 2025 roku port odprawił około 1 mln 744 tys. podróżnych. Z lotniska korzystają m.in. Ryanair, Wizz Air oraz Air Arabia.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin.