W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na wyjątkowo wysokie temperatury. Władze miasta wdrażają kolejne działania, które mają złagodzić skutki upałów i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. Wśród nich są m.in. rozstawione w całym mieście zraszacze wodne oraz sieć tzw. Miejsc Chłodu.

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Wysokie temperatury mogą być nie tylko uciążliwe, ale także niebezpieczne - szczególnie dla osób starszych, przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Kampania "Uwaga Upały!" - praktyczne wskazówki dla mieszkańców

W ramach kampanii "Uwaga Upały!" władze miasta przygotowały szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Materiały edukacyjne pojawiły się w komunikacji miejskiej, mediach społecznościowych oraz na oficjalnych stronach miasta.

Każda dzielnica otrzymała pakiet ulotek, plakatów i spotów, a także oznaczenia dla wyznaczonych Miejsc Chłodu. Dzięki specjalnym kodom QR mieszkańcy mogą łatwo zlokalizować najbliższe bezpieczne przestrzenie.



W materiałach informacyjnych można znaleźć praktyczne porady, jak chronić się przed upałem. Eksperci zalecają m.in. unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, regularne picie wody, noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży oraz korzystanie z klimatyzowanych pomieszczeń.



Miejsca Chłodu - schronienie dla każdego

Na terenie Warszawy działa już 150 Miejsc Chłodu, w których można znaleźć wytchnienie od upału. Są to m.in. biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic.

Ich dokładne lokalizacje oraz godziny otwarcia można sprawdzić w serwisach miejskich.

Miejsca te są dostępne dla wszystkich - zarówno mieszkańców, jak i turystów, a także osób szczególnie narażonych na skutki wysokich temperatur.



Zraszacze wodne

W centralnych punktach Warszawy, takich jak plac Zamkowy, plac Defilad, plac Konstytucji czy ulica Floriańska, pojawiły się zraszacze wodne. Instalacje te rozpylają delikatną mgiełkę, która przynosi ulgę przechodniom i poprawia komfort przebywania w przestrzeni publicznej.

Zraszacze sukcesywnie pojawiają się także w kolejnych dzielnicach miasta.



Straż Miejska apeluje, by w czasie upałów zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w kryzysie bezdomności.

Szczególnie niebezpieczne jest pozostawianie dzieci lub zwierząt w rozgrzanych pojazdach. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 986.

W upalne dni nie zapominajmy także o zwierzętach.



