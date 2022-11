Chodzi o konstrukcję w kształcie konturu Polski, utrzymaną w barwach białej oraz czerwonej, umieszczoną na podeście w kolorze niebieskim. Ławkę ustawiono we wrześniu, po dwóch miesiącach została rozebrana i wywieziona. Kosztowała 100 tys. zł netto - podaje portal lublin112.pl.

Plac Teatralny w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Podobne obiekty umieszczono we wrześniu w każdym z województw. Od razu wzbudziły one spore kontrowersje. Wszystko z uwagi na koszt ławek, gdyż każda z nich kosztowała 100 tysięcy złotych netto.

Konstrukcje były częścią rządowej kampanii społecznej “Inwestycje z polską flagą".

Jak wówczas zapewniano, środki na instalacje wyasygnował Bank Gospodarstwa Krajowego, który twierdził, iż jest to elementem akcji promocyjno-informacyjnej inwestycji wspieranych przez bank.

BGK jest podmiotem w całości należącym do Skarbu Państwa.

Od początku zapowiadano, że ławki nie pozostaną na stałe, lecz po kilku tygodniach zostaną usunięte.

Miejsce pod każdą z nich było wynajęte do końca listopada. Obecnie są one demontowane i zabierane. BGK na razie nie informuje, co się z nimi stanie. Decyzja ma zostać podjęta w najbliższym czasie.