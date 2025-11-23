W niedzielne popołudnie w Gąbinie (powiat płocki) doszło do poważnego wypadku drogowego. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy. Do szpitala trafiło aż siedem osób, w tym czworo dzieci. Służby ratunkowe apelują o szczególną ostrożność na drogach.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.
Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15:00 na ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie (powiat płocki).
Jak informują służby, warunki na drogach były wyjątkowo trudne - padał śnieg, a jezdnia była oblodzona i bardzo śliska.
W takich okolicznościach doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję.
W wyniku wypadku siedem osób zostało przetransportowanych do szpitala. Wśród poszkodowanych znalazło się czworo dzieci.
Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.
Policja przypomina kierowcom, że warunki na drogach są bardzo trudne – występują opady śniegu, jezdnia jest oblodzona i śliska. Funkcjonariusze apelują o ostrożną jazdę:
- Zmniejsz prędkość,
- Zachowaj większy odstęp,
- Unikaj gwałtownych manewrów,
- Jedź płynnie i przewidująco,
- Pamiętaj o sprawnych światłach i zimowych oponach.