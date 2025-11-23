W niedzielne popołudnie w Gąbinie (powiat płocki) doszło do poważnego wypadku drogowego. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy. Do szpitala trafiło aż siedem osób, w tym czworo dzieci. Służby ratunkowe apelują o szczególną ostrożność na drogach.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15:00 na ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie (powiat płocki).

Jak informują służby, warunki na drogach były wyjątkowo trudne - padał śnieg, a jezdnia była oblodzona i bardzo śliska. 

W takich okolicznościach doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. 

Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję.

W wyniku wypadku siedem osób zostało przetransportowanych do szpitala. Wśród poszkodowanych znalazło się czworo dzieci

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje o ostrożność

Policja przypomina kierowcom, że warunki na drogach są bardzo trudne – występują opady śniegu, jezdnia jest oblodzona i śliska. Funkcjonariusze apelują o ostrożną jazdę:

  • Zmniejsz prędkość,
  • Zachowaj większy odstęp,
  • Unikaj gwałtownych manewrów,
  • Jedź płynnie i przewidująco,
  • Pamiętaj o sprawnych światłach i zimowych oponach. 