Zamieć śnieżna sparaliżowała ruch w gminie Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski na Podkarpaciu. Policjanci i strażacy ewakuowali kilkanaście osób, które utknęły w samochodach na nieprzejezdnych drogach. Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Konieczny, w niektórych miejscach w wymienionych gminach na drodze zalega gruba warstwa śniegu, którą próbują usunąć służby.

Zablokowana droga na Podkarpaciu po zamieci śnieżnej / Paweł Konieczny / RMF FM

Zamieć śnieżna sparaliżowała ruch w gminie Nowy Żmigród i Osiek Jasielski.

Kilkanaście osób zostało ewakuowanych z samochodów.

Służby apelują o ostrożność i unikanie podróży w rejonach objętych zamiecią.

Wczoraj na terenie gmin Nowy Żmigród i Osiek Jasielski panowały bardzo trudne warunki pogodowe. Silny wiatr, ograniczona widoczność i zalegający śnieg sprawiły, że wiele dróg powiatowych i gminnych stało się nieprzejezdnych. Czasowo zamknięto również drogę wojewódzką nr 993 na odcinku Mytarz-Folusz.

Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Konieczny, na drodze między miejscowościami Samoklęski oraz Pielgrzymka zalega półmetrowa warstwa ciężkiego, zamarzniętego śniegu, który skutecznie blokuje przejazd. Ciężki sprzęt próbuje usunąć śnieg, jednak akcję utrudnia silny wiatr.

Policjanci ewakuowali kilkanaście osób uwięzionych przez zamieć śnieżną Policja

Ewakuacja uwięzionych

W wyniku zamieci śnieżnej kilkanaście osób zostało uwięzionych w swoich pojazdach. Policjanci z Nowego Żmigrodu, przy wsparciu mieszkańca Samoklęsk i strażaków ochotniczej straży pożarnej, ewakuowali osoby z samochodów ciężarowych i osobowych. Wśród uratowanych znaleźli się także obywatele Słowacji.

Służby apelują o unikanie podróży w rejonach dotkniętych zamiecią oraz korzystanie z dróg alternatywnych. Zaleca się śledzenie komunikatów służb i zachowanie szczególnej ostrożności.