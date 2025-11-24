Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano na trasie S8 w woj. łódzkim. Zderzyły się dwa auta ciężarowe i dwa dostawcze.

Tragedia na S8. 4 osoby nie żyją / KW PSP Łódź /

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Chojny, na pasie w kierunku Wrocławia.

Jak poinformował nas bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zderzyły się tam cztery auta - dwa ciężarowe i dwa dostawcze.

Jeden z dostawczaków został całkowicie rozerwany - to najprawdopodobniej nim podróżowało czterech mężczyzn, którzy zginęli.

Ratownicy próbowali ratować ich życie, prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, bezskutecznie.

W wypadku ranny został kierowca innego z aut. Uskarżał się na bóle kręgosłupa i śmigłowiec przetransportował go do szpitala.

/ KW PSP Łódź /

/ KW PSP Łódź /

Przyczynę wypadku bada policja.

Pozostałe pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały uszkodzone, ale w o wiele mniejszym stopniu niż rozerwany dostawczak - powiedział bryg. Jędrzej Pawlak.

GDDKiA informuje, że w miejscu wypadku droga S8 w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowany jest węzeł Złoczew. Drogowcy przygotowują objazd pod DK45.