Policja i prokuratura będą wyjaśniać tragiczny wypadek przy jednym z marketów w Lublinie. Pracownik odśnieżający zadaszenie parkingu spadł z wysokości i zmarł w szpitalu.
W czwartek wieczorem 41-latek odśnieżał zadaszenie parkingu przy markecie. Jak informuje policja, jedna z płyt zadaszenia pękła i mężczyzna spadł z wysokości.
41-latek został przewieziony do szpitala. Medykom nie udało się uratować jego życia.
Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji zwłok. Sprawą ma zająć się także Państwowy Inspektorat Pracy.
Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczają dokumentację oraz ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
Policja przypomina, że prace związane z odśnieżaniem powinny być wykonywane z odpowiednimi zabezpieczeniami.
Obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na właścicielach budynków, zarządcach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach posiadających obiekty użytkowe, w tym hale, magazyny i sklepy.
Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub grzywną, odpowiedzialnością cywilną za szkody, np. uszkodzenie mienia, wypadek osoby trzeciej, a także odpowiedzialnością karną w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
