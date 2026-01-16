Policja i prokuratura będą wyjaśniać tragiczny wypadek przy jednym z marketów w Lublinie. Pracownik odśnieżający zadaszenie parkingu spadł z wysokości i zmarł w szpitalu.

W czwartek wieczorem 41-latek odśnieżał zadaszenie parkingu przy markecie. Jak informuje policja, jedna z płyt zadaszenia pękła i mężczyzna spadł z wysokości.



41-latek został przewieziony do szpitala. Medykom nie udało się uratować jego życia.

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji zwłok. Sprawą ma zająć się także Państwowy Inspektorat Pracy.

Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczają dokumentację oraz ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Policja przypomina, że prace związane z odśnieżaniem powinny być wykonywane z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Obowiązek odśnieżania dachów spoczywa na właścicielach budynków, zarządcach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach posiadających obiekty użytkowe, w tym hale, magazyny i sklepy.

Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub grzywną, odpowiedzialnością cywilną za szkody, np. uszkodzenie mienia, wypadek osoby trzeciej, a także odpowiedzialnością karną w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.