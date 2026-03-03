​Na Mazowszu powstanie 1400 kilometrów nowych ścieżek rowerowych - informuje reporter RMF MAXX Kamil Puternicki. Zarząd województwa mazowieckiego wdraża projekt do realizacji, by poprawić bezpieczeństwo miłośników dwóch kółek oraz skomunikować miejscowości z potencjałem turystycznym.

Na Mazowszu powstanie 1400 kilometrów nowych ścieżek rowerowych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o budowie 1400 kilometrów nowych ścieżek rowerowych - usłyszał reporter RMF MAXX od Grzegorza Obłękowskiego, dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Zarządzamy odcinkiem o łącznej długości 300 kilometrów, więc zwróćcie państwo uwagę, jakie to duże wyzwanie. Przygotowujemy już odpowiednie dokumentacje, żeby ruszyć z tym zadaniem. To (...) w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo komunikacji wzdłuż dróg wojewódzkich, jak również oczywiście będzie to ogromna inwestycja w turystykę. Skomunikujemy mnóstwo pięknych miejsc właśnie poprzez drogi rowerowe - mówi.

Przedsięwzięcie jest kilkuletnie, ale ścieżki rowerowe mają być budowane jeszcze w tym roku. Na pewno będą realizowane wzdłuż dróg wojewódzkich 801 i 575 - mówi dyrektor MZDW.

Ścieżki powstaną wszędzie tam, gdzie ruch rowerowy wzdłuż dróg wojewódzkich jest duży. Zaplanujemy to tak, aby (ruch rowerowy) mógł być oddzielony od pasa jezdni, żeby podnieść bezpieczeństwo - dodaje.

Nowe ścieżki rowerowe będą budowane na terenie całego Mazowsza, m.in. w Mławie, gdzie powstaje zachodnia obwodnica miasta (największa inwestycja samorządu województwa mazowieckiego w tegorocznym budżecie).

Za wieloletni projekt będzie odpowiedzialny Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, a koncepcja przebiegu tras została przygotowana przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Autor: Kamil Puternicki.