Tramwaj zderzył się z autobusem na ul. Łaskiej w Pabianicach (woj. łódzkie). Policja informuje, że jedna osoba jest ranna.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Pabianicach / KPP Pabianice / Policja

Wypadek miał miejsce tuż przed godz. 8 na ulicy Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską. Policja informuje, że 54-letni kierowca autobusu został ranny i trafił do szpitala. Motorniczemu tramwaju nic się nie stało.

Na miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu - nie wiadomo, jak długo mogą potrwać. Policja radzi kierowcom, by wybierali inne trasy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zderzenia doszło, gdy kierujący autobusem skręcał w lewo w ul. Wiejską, a tramwaj poruszał się ulicą Łaską w kierunku zajezdni.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM