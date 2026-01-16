Tramwaj zderzył się z autobusem na ul. Łaskiej w Pabianicach (woj. łódzkie). Policja informuje, że jedna osoba jest ranna.
Wypadek miał miejsce tuż przed godz. 8 na ulicy Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską. Policja informuje, że 54-letni kierowca autobusu został ranny i trafił do szpitala. Motorniczemu tramwaju nic się nie stało.
Na miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu - nie wiadomo, jak długo mogą potrwać. Policja radzi kierowcom, by wybierali inne trasy.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zderzenia doszło, gdy kierujący autobusem skręcał w lewo w ul. Wiejską, a tramwaj poruszał się ulicą Łaską w kierunku zajezdni.
