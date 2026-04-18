Nawet 20 lat więzienia grozi trzem mężczyznom, którzy napadli na 67-latka w Lublinie i zabrali mu 250 tysięcy złotych. Napastnicy usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci z zatrzymanymi mężczyznami / KMP Lublin / Policja

Lubelska policja relacjonuje, że do napadu doszło 8 stycznia. Trzej mężczyźni podający się za policjantów weszli do mieszkania 67-latka na Nowym Świecie w Lublinie. Gdy senior otworzył drzwi, najpierw zaatakowali go paralizatorem, a potem pobili i związali. Na twarzach mieli żelowe maski.

Napastnicy wiedzieli, że mężczyzna ma w domu ukrytą gotówkę. Gdy znaleźli 250 tysięcy złotych, uciekli z miejsca zdarzenia.

Trzej napastnicy mają to mężczyźni w wieku 32, 36 i 46 lat. Zostali zatrzymani w Łodzi, Koninie i Lublinie. U najmłodszego z mężczyzn policjanci zabezpieczyli narkotyki, amunicję hukową, na którą nie miał pozwolenia oraz 10 tys. zł. U 36-latka znaleźli m.in. taser i papierosy bez akcyzy. U najstarszego członka grupy funkcjonariusze zabezpieczyli 12 tysięcy zł.

Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 20 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące.