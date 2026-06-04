Od godziny 2 trwają poszukiwania lekkiego śmigłowca typu Robinson w powiecie limanowskim w Małopolsce. Utracono z nim łączność.

Trwają poszukiwania śmigłowca w Małopolsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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W nocy ze środy na czwartek rozpoczęły się poszukiwania śmigłowca Robinson - informuje policja.

Pilot wykonywał lot poza Polskę i wracał do kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w nocy straciła z nim łączność.

W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i GOPR. Śmigłowca szukają też drony.

Poszukiwania utrudnia mgła, teren jest mocno zalesiony.