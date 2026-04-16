Policja wyjaśnia okoliczności środowego dachowania busa na autostradzie A4 w Budach Łańcuckich na Podkarpaciu. Samochodem podróżowało 6 osób - wśród nich było 9-letnie dziecko.

Zdjęcia z miejsca wypadku na A4 / KP PSP ŁAŃCUT/str. Kacper Ulhurski / Państwowa Straż Pożarna

Bus dachował w środę po godz. 17 na autostradzie A4 na jezdni w kierunku Rzeszowa. Wypadek miał miejsce w miejscowości Budy Łańcuckie w powiecie łańcuckim.



Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący busem marki Mercedes zjechał z jezdni i wjechał na barierki ochronne. Doszło do dachowania - relacjonował w rozmowie z RMF FM rzecznik łańcuckiej policji komisarz Wojciech Gruca.

Busem podróżowali obywatele Ukrainy - 5 osób dorosłych i jedno 9-letnie dziecko.

Dwie osoby trafiły do szpitala. To kierowca oraz jedna z pasażerek. Zostali już wypisani - przekazał RMF FM kom. Gruca.

Badanie wykazało, że kierowca busa był trzeźwy. Policja będzie wyjaśniać, dlaczego wjechał w barierki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przekazała, że jako pierwsi pomocy na miejscu wypadku udzielili żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z wojskowej karetki z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Jak wyjaśniono, przejeżdżali oni tamtędy w kolumnie.