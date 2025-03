Kończąca się zima nie była dobra dla żab. Było ciepło i sucho, przez co płazom ubyło miejsc do rozmnażania się. Problem mają nie tylko żaby.

Płazy rozmnażają się w wodzie, a tej jest w tym roku mało.

Zazwyczaj te różne oczka, które zajmują płazy, wysychały dopiero w lecie, w lipcu, w sierpniu. A teraz się obserwuje, że one często coraz wcześniej wysychają albo w ogóle, niestety, nie napełniają się wystarczająco wodą - mówi dr Marek Nieoczym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zastrzega, że nie jest to tylko problem ostatniego roku, bo trwa on już nawet kilkanaście lat.

Regularnie jeżdżę w teren, prowadzę obserwacje i widzę, jak zmieniają się stosunki wodne na tych obszarach, jak to wpływa na płazy, na ptaki czy inne organizmy zasilające właśnie takie tereny podmokłe z obecnością oczek, czy doliny rzeczne - wylicza przyrodnik. Nie ma wątpliwości, że sucha zima zaszkodzi płazom.

To się odbije na warunkach siedliskowych, istotnych dla właśnie zwierząt wodno-lądowych, w tym także płazów. Płazy wracają do tych zbiorników, w których się rozmnażały, ponieważ bytują w niedalekiej odległości na tych terenach, gdzie żyły w formie larwalnej. Po opuszczeniu tych zbiorników nie przemieszczają się na zbyt duże odległości. I wracają do tych samych zbiorników - zauważa Nieoczym. Problem polega na tym, że żaby wrócą do wyschniętych zbiorników i będą musiały szukać innych. A im dłuższa wędrówka w poszukiwaniu miejsca odpowiedniego do żabich randek, tym więcej ruchliwych dróg do przekroczenia i tym większe ryzyko przejechania przez samochód.

Naukowiec uważa, że powinno się chronić żaby, stawiając wzdłuż dróg bariery, których nie będą mogły sforsować, następnie je zbierać i przenosić na drugą stronę drogi. To są nasi sprzymierzeńcy - zaznacza dr Nieoczym. Ropucha nie zjada naszych truskawek na działeczce, tylko zjada to, co zjada truskawki, czyli na przykład ślimaki - dodaje.

Wędrówki żab zaczną się już niedługo. W marcu pojawiają się jako pierwsze tzw. żaby brunatne, czyli żaba trawna, moczarowa, i one zazwyczaj intensywnie odbywają te gody w kwietniu. Do wczesnych płazów zaliczam też ropuchę, a w późniejszym okresie, czyli już bardziej w maju, są rzekotki - wylicza naukowiec.

Sucha zima szkodzi nie tylko żabom, ale też innym zwierzętom, w tym ptakom wodnym.