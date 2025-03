Dziękuję za to błogosławione życie - rozpoczął swoją przemowę Adrien Brody. Aktorstwo jest bardzo kruchym zawodem. Wygląda bardzo efektownie i w niektórych momentach tak rzeczywiście jest. Mam przywilej powrotu tutaj i pewną perspektywę. Bez względu na to, gdzie jesteś w swojej karierze, bez względu na to, co osiągnąłeś, wszystko to może odejść - mówił. Deklarował też wdzięczność wynikającą z faktu, że wciąż może uprawiać zawód, który kocha.



Mam nadzieję, że będę miał wystarczająco dużo szczęścia, aby przez następne 20 lat mojego życia udowodnić, że jestem godny tak znaczących, ważnych i istotnych ról - mówił gwiazdor, nawiązując do swojego występu w "The Brutalist". Komplementował też innych nominowanych za role pierwszoplanowe. Stwierdził, że "emanują wdziękiem, dobrocią i błyskotliwością".

Brody wygłosił też długą listę podziękowań dla współpracowników i twórców "The Brutalist". Zwrócił się również do swojej partnerki. Jak tłumaczył, pozwoliła mu odbudować poczucie własnej wartości. Kolejne ciepłe słowa gwiazdor skierował pod adresem dzieci Georginy Chapman z poprzedniego związku. Tatuś wraca jako zwycięzca - stwierdził, dziękując im za to, że przyjęły go do swojego życia.

Adrien Brody / John Salangsang/BEI/Shutterstock / East News

Gdy Brody kontynuował swoją przemowę, w pewnym momencie odezwała się muzyka sygnalizująca, że powinien schodzić, bo przekroczył czas. Już kończę. Proszę, proszę, proszę... Wyłączcie muzykę. Robiłem to już wcześniej - stwierdził aktor. To nie jest moje pierwsze rodeo, będę się streszczał - zapewniał.

Jestem tu kolejny raz, by reprezentować traumy i reperkusje wojny, systematycznego ucisku, antysemityzmu i rasizmu. Modlę się o zdrowszy, szczęśliwszy i bardziej inkluzywny świat. Jeśli przeszłość może nas czegoś nauczyć, to jest to przypomnienie, aby nie pozwolić nienawiści pozostać bez kontroli - podkreślał Brody. Walczmy o to, co słuszne. Uśmiechajmy się, kochajmy się nawzajem - podsumował.