Parę godzin wcześniej na temat umowy wypowiedział się minister finansów USA Scott Bessent.

Nie można mieć umowy gospodarczej bez umowy pokojowej. Warunkiem koniecznym do zawarcia tej pierwszej jest to, by ukraińskie władze chciały tej drugiej - powiedział w niedzielę minister finansów USA Scott Bessent. Dodał, że porozumienia gospodarczego "obecnie nie ma na stole".

Pierwszy wpis prezydenta Ukrainy po spotkaniu w Londynie

W niedzielę po południu w rezydencji rządowej Lancaster House w Londynie odbył się szczyt z udziałem europejskich i niektórych światowych przywódców. Uczestniczył w nim premier Donald Tusk .

Obecni byli też przedstawiciele m.in. Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii i Turcji. W spotkaniu wzięli również udział premier Kanady Justin Trudeau, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

"Szczyt w Londynie poświęcony był Ukrainie i naszej wspólnej europejskiej przyszłości" - rozpoczął wpis na X ukraiński przywódca.

Poinformował, że podczas szczytu rozmawiał z europejskimi i niektórymi światowymi przywódcami o gwarancjach bezpieczeństwa i warunkach sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.

"W najbliższej przyszłości przygotowywany jest szereg ważnych spotkań i decyzji" - napisał Wołodymyr Zełenski.

"Czujemy silne poparcie dla Ukrainy, dla naszych ludzi - zarówno żołnierzy, jak i cywilów, i dla naszej niepodległości. Wspólnie pracujemy w Europie nad stworzeniem solidnych podstaw do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w dążeniu do prawdziwego pokoju i zagwarantowanego bezpieczeństwa. Jedność Europy osiągnęła wyjątkowo wysoki poziom - jakiego nie widziano od dawna (...). Jestem wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom i partnerom za ich wysiłki na rzecz osiągnięcia stabilnego i gwarantowanego pokoju na Ukrainie. Wspólna siła może chronić naszą przyszłość" - dodał.