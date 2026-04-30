Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o przedstawieniu zarzutów pięciu osobom podejrzanym o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej w internecie. Według śledczych, zatrzymani udostępnili łącznie około 3,2 tysiąca plików z treściami pedofilskimi. Do zatrzymań doszło w województwie lubelskim.

Według ustaleń podejrzani udostępnili łącznie ok. 3,2 tys. plików z treściami pedofilskimi.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 76 nośników danych, w tym telefony komórkowe, laptopy, komputery stacjonarne oraz dyski twarde.

Wszystkie urządzenia zostaną poddane szczegółowej analizie przez biegłych informatyków śledczych.

Decyzje sądu i dalsze działania

Czterech z pięciu zatrzymanych decyzją sądu trafiło na trzy miesiące do aresztu. Wobec jednej osoby zastosowano dozór policyjny.

"Walka z dystrybucją treści przedstawiających krzywdzenie dzieci pozostaje jednym ze stałych priorytetów organów ścigania" – podkreślił w komunikacie Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Dodał, że niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.