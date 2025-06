Na północno-zachodnich plażach Portugalii pojawił się nieproszony gość - brunatnice z gatunku undaria pierzastodzielna, znane również jako wakame. Naukowcy biją na alarm.

Inwazja egzotycznych alg wakame na portugalskich plażach / Shutterstock

Azjatycki intruz na europejskich wodach

Wakame, pierwotnie pochodzące z Azji, zostały zaklasyfikowane przez naukowców z Uniwersytetu Minho w Bradze oraz uniwersytetu w Porto jako jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych na świecie. Informacje te przekazała lizbońska telewizja SIC, podkreślając, że choć w przeszłości algi te pojawiały się przy brzegach Hiszpanii, w Portugalii były dotychczas rzadkością, pojawiając się sporadycznie i sezonowo.

Klimatyczne zmiany sprzyjają inwazji

Pierwsze potwierdzone wystąpienie wakame w Portugalii miało miejsce przed 20 laty w pobliżu portu w Figueira da Foz. Gatunek ten nie zadomowił się wówczas na stałe, co naukowcy przypisują niekorzystnym warunkom, takim jak zimowe sztormy na Atlantyku. Jednak obecne zmiany klimatyczne i ocieplenie mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się tych inwazyjnych alg.

Obecność undarii pierzastodzielnej została już potwierdzona na popularnych wśród turystów plażach w rejonie Viana do Castelo.

Naukowcy z Porto i Bragi wskazują, że nasilenie żeglugi oceanicznej, a w szczególności transportowanie alg przytwierdzonych do kadłubów statków z Dalekiego Wschodu, mogło przyczynić się do ich pojawienia się na portugalskim wybrzeżu.

Algi te, tworząc gęste podwodne "lasy", ograniczają dostęp do światła i przestrzeni dla rodzimych gatunków, co może prowadzić do znaczących zmian w ekosystemach morskich.