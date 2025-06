Każdy miłośnik kawy z pewnością ceni ten napój nie tylko za jego pobudzające właściwości, ale także za głębię smaku i aromatu. Podróżując, w niektórych krajach można zauważyć zwyczaj poddawania szklanki wody do zamawianej kawy. Czy to tylko uprzejmość, czy może coś więcej?

Szklanka wody do kawy. Wiesz, skąd to się wzięło? / Shutterstock

Podawanie szklanki wody do kawy pomaga oczyścić podniebienie i lepiej cieszyć się smakiem kawy.

Zwyczaj podawania wody do kawy najprawdopodobniej pochodzi z wiedeńskich kawiarni XVII wieku, a podobną tradycję mają też Włosi.

Chcesz poznać więcej ciekawostek o kawie i zwyczajach jej picia na świecie? Sprawdź cały artykuł!

Kiedy podczas wakacji jeździmy po świecie, wiele razy mamy okazję zamawiać kawę. Co ciekawe, w niektórych krajach serwowana jest ona wraz ze szklanką wody.

Dlaczego woda jest tak ważna?

Podanie wody z kawą ma kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim, łyk wody przed pierwszym łykiem kawy pozwala oczyścić podniebienie. Dzięki temu można pełniej cieszyć się smakiem i aromatem kawy, neutralizując wcześniejsze smaki jedzenia czy papierosów.

To szczególnie ważne, jeśli ktoś jest na czczo, ponieważ woda nawilża błony śluzowe w ustach i przełyku, co może zapobiec zgadze lub refluksowi, zwłaszcza u osób wrażliwych na kofeinę.

Ale to nie wszystko. Zaleca się również picie wody po kawie. Pomaga to między innymi w eliminacji nieświeżego oddechu, łagodzi smak w ustach i przywraca równowagę wodną organizmu, co jest istotne, biorąc pod uwagę, że kawa ma właściwości moczopędne.

Woda gazowana czy niegazowana?

Ciekawostką jest to, że obok zwykłej wody, niektóre kawiarnie serwują kawę z napojem gazowanym. Dzięki zawartości dwutlenku węgla napój gazowany jeszcze skuteczniej oczyści podniebienie, dodatkowo orzeźwiając. To kwestia gustu, ale wiele osób decyduje się na wodę gazowaną ze względu na jej dodatkowe zalety.

Początki tradycji

Skąd wziął się ten zwyczaj? Choć jego dokładne pochodzenie nie jest jednoznaczne, uważa się, że wywodzi się on z wiedeńskich kawiarni, które zaczęły podawać kawę z wodą już w XVII wieku, po upadku Imperium Osmańskiego.

Włochy również mają podobny zwyczaj, szczególnie w przypadku espresso.

Kultura i tradycje picia kawy: od szklanki wody po fińskie rekordy

Ale skoro już jesteśmy przy kawie, warto zerknąć na ciekawostki dotyczące jej spożycia na świecie. Tutaj prym wiedzie Finlandia, gdzie przeciętny mieszkaniec wypija rocznie aż 12 kg kawy, co jest najwyższym wynikiem na świecie. Kawa w Finlandii to nie tylko napój, ale ważny element kultury - przerwy na kawę, znane jako "kahvitauko", są tam codziennym rytuałem, podobnie jak w innych krajach nordyckich.

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Chociaż Polacy piją mniej kawy niż mieszkańcy krajów nordyckich, to jednak nasze spożycie systematycznie rośnie. Statystyczny Polak wypija rocznie od 2,5 do 3,7 kg kawy, co przekłada się na około 90-95 litrów napoju rocznie.