W świecie, gdzie liczniki kroków i aplikacje fitness dyktują trendy zdrowotne, pojawia się nowa metoda z Kraju Kwitnącej Wiśni, która obiecuje znaczące korzyści zdrowotne bez potrzeby osiągania magicznej liczby 10 000 kroków dziennie. "Japońskie chodzenie", bo o nim mowa, to prosta, lecz wyjątkowo efektywna forma aktywności, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Czym jest ten fenomen i dlaczego warto go wypróbować?

"Japońskie chodzenie" to nowy trend (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowe badania pokazują, że liczy się nie tylko ilość, lecz także jakość chodzenia.

"Japońskie chodzenie" polega na naprzemiennym, trzyminutowym chodzeniu z różną intensywnością.

Wystarczy 30 minut tego treningu cztery razy w tygodniu.

Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie wykonywać "japońskie chodzenie" i jakie jeszcze zyski może przynieść? Sprawdź cały artykuł!

Od 10 000 kroków do interwałowego chodzenia

Tradycyjne podejście do chodzenia, promujące dzienny cel w postaci 10 000 kroków, ma swoje korzenie w Japonii lat 60. XX wieku. Mimo że przez lata ta liczba była uznawana za złoty standard zdrowego trybu życia, współczesne badania naukowe pokazują, że korzyści zdrowotne można osiągnąć już przy mniejszej liczbie kroków. W tym kontekście "japońskie chodzenie" wprowadza zupełnie nową perspektywę na codzienną aktywność fizyczną, koncentrując się nie na ilości, ale na jakości i intensywności ruchu.

"Japońskie chodzenie". Jak to działa?

Metoda opracowana przez profesora Hiroshi Nose i adiunkta Shizue Masuki z Uniwersytetu Shinshu w Matsumoto opiera się na zmiennej intensywności chodzenia. Polega na naprzemiennym, trzyminutowym chodzeniu z różnym natężeniem: wyższym, podczas którego trudniej jest prowadzić pełną rozmowę, oraz niższym, kiedy mówienie jest jeszcze możliwe, ale wymaga pewnego wysiłku.

Kluczem do sukcesu jest regularność - wystarczy poświęcić na to co najmniej 30 minut, cztery razy w tygodniu, aby zauważyć pozytywne zmiany.

Korzyści potwierdzone badaniami

"Japońskie chodzenie" może się pochwalić imponującymi wynikami badań. W jednym z nich, przeprowadzonym w 2007 roku, porównano tę metodę z ciągłym chodzeniem o niższej intensywności. Okazało się, że osoby praktykujące chodzenie interwałowe zauważalnie zredukowały masę ciała i obniżyły ciśnienie krwi więcej niż uczestnicy, którzy chodzili w stałym, umiarkowanym tempie.

Co więcej, badanie wykazało także poprawę siły nóg i ogólnej sprawności fizycznej, co jest szczególnie ważne w kontekście zapobiegania wiekowemu spadkowi tych parametrów.

Dlaczego warto spróbować?

Japońskie chodzenie to aktywność, która nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani dużego nakładu czasu, a może przynieść znaczące korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Jest to metoda dostępna dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania w treningach. Prostota wykonania, minimalne wymagania sprzętowe (wystarczy stoper) i elastyczność (można chodzić gdziekolwiek) to tylko niektóre z zalet tej formy aktywności.