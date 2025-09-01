​Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po godzinie 21 na drodze gminnej między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce (woj. lubelskie). Samochód osobowy przejechał po leżącym na jezdni mężczyźnie. 49-latek zmarł na miejscu wskutek odniesionych obrażeń.

Samochód przejechał po mężczyźnie w woj. lubuskim, fot. Policja Lubuska

Nie żyje mężczyzna, którego przejechał samochód na drodze gminnej między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce.

Z ustaleń wynika, że 56-letni kierujący audi podczas wykonywania manewru wymijania innego pojazdu najechał na leżącego na nieoświetlonej i prostej jezdni mężczyznę - informuje w komunikacie młodsza aspirant Beata Kieliszek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Mimo szybkiej pomocy poszkodowany nie przeżył.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze przebadali kierującego audi na zawartość alkoholu - wynik był negatywny. Policja wyjaśnia szczegóły wypadku.

Audi, które potrąciło 49-latka, fot. Policja Lubuska

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, szczególnie na nieoświetlonych trasach.

Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym oraz poruszaniu się poboczem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżających pojazdów. Kierowców prosimy o rozwagę, dostosowanie prędkości i skupienie uwagi. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich - przypominają mundurowi.