Urzędnik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) został zatrzymany pod zarzutem współpracy z mafią śmieciową. W ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wpadło 7 osób, które mają odpowiadać m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów.

Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP / Policja

Wykorzystując swoje stanowisko urzędnik miał sprawdzać w bazach danych pojazdy wskazywane przez członków grupy. Te informacje miały chronić przestępców przed wykryciem przez służby ich procederu.

Poza zarzutami udziału w grupie urzędnik usłyszał także zarzuty ujawniania informacji służbowych i przyjmowania łapówek.



Pozostali zatrzymani odpowiedzą za nielegalną gospodarkę odpadami, a także spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób.

Mundurowi rozpracowujący grupę natrafili na składowane przez nią odpady, które miały szczególnie niebezpieczne właściwości. Były rakotwórcze, toksyczne i szkodliwe dla środowiska.

Większość z podejrzanych zajmowała się transportem i zrzutem odpadów w wyznaczonych miejscach.

Dwie z siedmiu zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane na wniosek prokuratury.