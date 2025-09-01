Tragedia koło wielkopolskiego Konina. Na jednej z posesji w szambie zginęły trzy osoby: 32-letnia kobieta oraz jej córki w wieku 6 i 7 lat. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W przydomowym szambie zginęła matka i jej dwie córki / Sebastian Andrzejewski, PSP Konin /

Jak informuje reporter RMF FM, do tragedii doszło w miejscowości Helenów Pierwszy.

W niedzielę po godzinie 22:00 straż otrzymała informację, że w przydomowym szambie prawdopodobnie znajdują się kobieta i dwoje dzieci. Zgłaszającym był mąż i ojciec poszkodowanych.

Po przybyciu pierwszych zastępów straży kobieta i jedna z dziewczynek były już na zewnątrz zbiornika, ponieważ pomocy udzielały jej dwie osoby. W środku znajdowało się jeszcze jedno dziecko.

Po wydobyciu wszystkich osób okazało się, że nie wykazują funkcji życiowych - przekazał nam rzecznik konińskiej straży pożarnej st. kpt. Sebastian Andrzejewski.

Ratownicy prowadzili resuscytację, ale życia 32-latki oraz 6- i 7-letnich dziewczynek nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie wyjaśniają okoliczności tragedii.