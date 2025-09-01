Biały SUV wjechał na teren rosyjskiego konsulatu w Sydney i staranował bramę, zatrzymując się na trawniku placówki. Mundurowi aresztowali 39-letniego kierowcę, którego motywy działania na razie nie są znane. W wyniku incydentu ranny został 24-letni policjant.
- 39-letni mężczyzna został aresztowany po tym, jak staranował samochodem bramę rosyjskiego konsulatu w Sydney.
- W wyniku zdarzenia ranny został policjant, a teren placówki został szybko zabezpieczony przez służby.
- W momencie incydentu w konsulacie przebywał m.in. wpływowy prokremlowski działacz Simeon Bojkow, który relacjonował przebieg wydarzeń.
Jak przekazał brytyjski dziennik "The Guardian", powołując się na ustalenia australijskiej agencji prasowej Australian Associated Press, do zdarzenia doszło ok. godz. 8:30 czasu lokalnego w poniedziałek. Policja została wezwana do rosyjskiego konsulatu w Sydney po otrzymaniu zgłoszenia o "nieautoryzowanym pojeździe" zaparkowanym na podjeździe placówki.
Gdy funkcjonariusze próbowali porozmawiać z kierowcą białego SUV-a, ten nagle ruszył i staranował bramę, wjeżdżając na teren konsulatu i zatrzymując się na trawniku. Na nagraniach ze śmigłowca widać stojący pojazd z otwartymi drzwiami i wybitymi przednimi szybami.