Do 25 lat więzienia grozi pięciu mężczyznom za szczególne akty agresji wobec 44-latka. Podpalili na nim ubranie, billi, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą, a także zmuszali do "poniżającego zachowania". Na koniec wrzucili 44-latka do rowu przy drodze. Do tych wstrząsających wydarzeń doszło w gminie Spiczyn w województwie lubelskim.

Lubelskie: Zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem dla 5 mężczyzn / Lubelska Policja / Policja

Lubelska policja poinformowała, że w minioną niedzielę w gminie Spiczyn w powiecie łęczyńskim w Lubelskiem czterej mężczyźni jadący seatem - zauważywszy idącego drogą przy lesie 44-latka - zatrzymali się. Jeden pasażerów przypomniał sobie, że 44-latek mógł brać udział w kradzieży jego motocykla. 21-latek wyszedł z auta i zaczął zadawać ciosy mężczyźnie. Wkrótce dołączyli do niego pozostali mężczyźni. Następnie zmusili 44-latka do wejścia do bagażnika i wywieźli na pola do innej miejscowości.

Po drodze wstąpili po swojego 39-letniego kolegę, który później też brał udział w pastwieniu się nad 44-latkiem. Sprawcy w wieku 17-39 lat podpali na swojej ofierze ubranie. Następnie rozebrali go, billi, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali - jak określiła to policja - do "poniżającego zachowania". Na koniec ponownie zmusili go do wejścia do bagażnika. Po przejechaniu kilku kilometrów wrzucili 44-latka do rowu przy drodze.

Mężczyzna zdołał się wydostać i dotrzeć do domu. Gdy zawiadomił policję, a do akcji poszukiwawczej sprawców natychmiast włączyli się kryminalni. Tego samego dnia zatrzymano 4 mężczyzn. Okazało się, że nagrywali zdarzenie telefonem. Kolejny sprawca został zatrzymany kolejnego dnia.

Zostali już doprowadzeni do prokuratury, gdzie słyszeli zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Grozi im do 25 lat więzienia. Wszyscy zatrzymani byli wcześniej notowani przez policję. 21- i 39-latek odpowiedzą w warunkach recydywy. Wczoraj pięciu zatrzymanych doprowadzono do sądu z wnioskiem prokuratury o tymczasowe aresztowanie. 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, natomiast najmłodszy został objęty policyjnym dozorem.