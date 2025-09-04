Dramatyczne wieści z Afganistanu. Według najnowszych informacji niedzielne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 2,2 tys. ofiar. Ponad trzy tysiące osób zostało rannych.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Afganistanie / SAMIULLAH POPAL / PAP/EPA

Co najmniej 2,2 tys. osób zginęło i ok. 3,6 tys. odniosło obrażenia wskutek trzęsienia ziemi, do którego doszło we wschodnim Afganistanie - przekazał w czwartek zastępca rzecznika rządu w Kabulu Hamdullah Fitrat.

Nadal trwają działania poszukiwawczo-ratunkowe.

Wcześniej informowano o ponad 1,1 tys. zabitych i ok. 3,2 tys. rannych.

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, które spustoszyło wschodni Afganistan w pobliżu granicy z Pakistanem, doszło w niedzielę przed północą.