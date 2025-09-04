Trzy potężne odgłosy wybuchów było słychać o poranku nad Koninem. Huk był tak głośny, że w budynkach zatrzęsły się szyby. Słyszeli go również mieszkańcy innych miejscowości w Wielkopolsce. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Po godz. 9.00 nad Koninem (Wielkopolskie) słychać było trzy odgłosy wybuchów. Były na tyle mocne, że w budynkach zatrzęsły się szyby.
Odgłosy eksplozji były słyszane również w innych miastach regionu, między innymi w Grzegorzewie czy Kole.
Doniesienia o hałasie docierały do nas na Gorącą Linię RMF FM.
Zaniepokojeni słuchacze dzwonili, że nie wiedzą, co się dzieje.
Przed godziną 11.00 policja poinformowała w mediach społecznościowych, że "huki słyszalne w różnych miejscach naszego powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekraczały barierę dźwięku".
"Prosimy o zachowanie spokoju, nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców "- przekazali funkcjonariusze.
Za huk towarzyszący przekroczeniu bariery dźwięku odpowiada tzw. grom dźwiękowy.
Zwiększenie prędkości samolotu powyżej prędkości dźwięku generuje falę uderzeniową, która, docierając do uszu, powoduje gwałtowny wzrost, a następnie obniżenie się ciśnienia w bębenkach usznych.
Zmiany ciśnienia wprawiają w drgania błonę bębenkową, co powoduje odbieranie tego zjawiska jako huku.