Trzy potężne odgłosy wybuchów było słychać o poranku nad Koninem. Huk był tak głośny, że w budynkach zatrzęsły się szyby. Słyszeli go również mieszkańcy innych miejscowości w Wielkopolsce. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Huk słyszany w okolicach Konina był wywołany przelotem samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po godz. 9.00 nad Koninem (Wielkopolskie) słychać było trzy odgłosy wybuchów. Były na tyle mocne, że w budynkach zatrzęsły się szyby.

Odgłosy eksplozji były słyszane również w innych miastach regionu, między innymi w Grzegorzewie czy Kole.

Doniesienia o hałasie docierały do nas na Gorącą Linię RMF FM.

Zaniepokojeni słuchacze dzwonili, że nie wiedzą, co się dzieje.

Nie ma zagrożenia

Przed godziną 11.00 policja poinformowała w mediach społecznościowych, że "huki słyszalne w różnych miejscach naszego powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekraczały barierę dźwięku".

"Prosimy o zachowanie spokoju, nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców "- przekazali funkcjonariusze.

Za huk towarzyszący przekroczeniu bariery dźwięku odpowiada tzw. grom dźwiękowy.

Zwiększenie prędkości samolotu powyżej prędkości dźwięku generuje falę uderzeniową, która, docierając do uszu, powoduje gwałtowny wzrost, a następnie obniżenie się ciśnienia w bębenkach usznych.

Zmiany ciśnienia wprawiają w drgania błonę bębenkową, co powoduje odbieranie tego zjawiska jako huku.

