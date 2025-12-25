Ogień pojawił się na poddaszu kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie w województwie lubelskim. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie wczesnym rankiem. Znad świątyni unosi się gęsty dym. Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.

Pożar kościoła w Lublinie, 25.12.2025 / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM

W bożonarodzeniowy poranek w Lublinie doszło do pożaru w kościele przy ul. Kunickiego. Zapaliło się poddasze świątyni. Strażacy walczą z ogniem.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, na miejsce sprowadzane są kolejne zastępy, także z miejscowości spod Lublina. Według wstępnych ustaleń w momencie wybuchu ognia nikt nie znajdował się w kościele.

Jak podaje Lublin112.pl, zamknięta dla ruchu została ulica Kunickiego. Z ruchu pieszych wyłączono pobliskie chodniki, a komunikację miejską skierowano na objazdy.