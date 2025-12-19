Do ogromnego karambolu doszło w piątkowy wieczór na trasie S19 w województwie lubelskim. Zderzyło się co najmniej 10 samochodów.
Do karambolu doszło w piątek po godzinie 20:30 na trasie S19 pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ w województwie lubelskim.
W gęstej mgle zderzyło się około 10 samochodów.
Jezdnia w kierunku Rzeszowa została zablokowana.
Służby wprowadziły objazd przez miejscowość Modliborzyce od węzła Modliborzyce przez DW 857 i DW 848 do węzła Janów Lubelski Północ.
Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.