Lech Poznań wygrał na wyjeździe z fińskim KuPS Kuopio 2:0 w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Drugi raz drużyny spotkają się za tydzień w stolicy Wielkopolski.

Piłkarze Lecha Poznań cieszą się ze zdobytego gola w meczu z fińskim KuPS Kuopio / EPA/KIMMO BRANDT / PAP

Mistrzowie Polski z solidną zaliczką wracają do domu z Finlandii i są bardzo blisko awansu do 1/8 finału. Zwycięstwo poznańskiego zespołu mogło być bardziej okazałe, bowiem piłkarze z Kuopio przez 80 minut musieli radzić sobie w dziesięciu. Skuteczność zawodników "Kolejorza" pozostawiała jednak wiele do życzenia.

Spotkanie rozegrano na sztucznej trawie na stadionie w Tampere, bowiem obiekt KuPS nie spełnia wymogów UEFA. Nie tylko murawa, ale niska temperatura sięgająca minus 15 stopni nie sprzyjała efektownej grze.

Dwie sytuacje z początku meczu miały znaczący wpływ na jego dalszy przebieg. Już w 9. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Antonio Milic, a bramkarz Johannes Kreidl odbił niezbyt pewnie piłkę przed siebie. Doszło do małego zamieszania, ale ostatecznie Antoni Kozubal wepchnął futbolówkę do siatki.